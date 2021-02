Presidente do STF critica negacionismo

O presidente do Supremo Tribunal Federal (STF), ministro Luiz Fux, abriu o ano judiciário com duras críticas ao negacionismo científico em relação à pandemia de COVID-19. Ele afirmou que o momento pede fraternidade e “vozes ponderadas”. Por isso, colocou a reconstrução do país entre as prioridades da Suprema Corte em 2021, junto com a manutenção da democracia.

A abertura do ano judiciário foi realizada ontem, em cerimônia que contou com a presença dos ministros do STF e do presidente da República, Jair Bolsonaro, e começou com um minuto de silêncio em homenagem às mais de 220 mil vítimas da COVID-19 no país. Fux explicou que o momento é de compaixão e criticou aqueles que não reconhecem a gravidade da pandemia de coronavírus.

“Não devemos ouvir vozes isoladas, algumas inclusive no âmbito do Poder Judiciário, [...], pessoas que abusam da liberdade de expressão para propagar ódio, desprezam vítimas e desprezam, através do negacionismo científico, o problema grave que vivemos. É tempo de valorizarmos as vozes ponderadas, confiantes e criativas, que labutem diuturnamente nas esferas pública e privada para juntos vencermos essa batalha”, afirmou.

Fux disse ainda que o ano de 2020 foi um ano de “choques e incertezas”, que “expôs cruelmente nossas fraquezas”. Porém, manifestou confiança na ciência e na racionalidade. “Não tenho dúvidas de que a ciência, que agora conta com a tão almejada vacina, vencerá o vírus; a prudência vencerá a perturbação; e a racionalidade vencerá o obscurantismo.”

O pronunciamento de abertura do ano judiciário foi feito ao lado do presidente Bolsonaro. O mandatário não fez nenhum pronunciamento na ocasião, mas chamou a atenção pelo fato de estar de máscara. A proteção era obrigatória para os presentes na cerimônia organizada pelo STF, por conta da pandemia de COVID-19. Porém, nem sempre é usada por Bolsonaro, que também já minimizou, em diversas vezes, o novo coronavírus.





Responsabilidade Na ocasião, Fux ainda disse que o momento exige solidariedade, prudência e senso de responsabilidade. Ele argumentou que a pandemia “tem trazido lições que nos convidam a colocar a diferença em segundo plano, agir solidariamente e pensar no bem comum, pois a nossa sociedade e a democracia apenas funcionam quando não pensamos apenas em nós mesmos, mas em uns nos outros”.

O presidente do STF frisou que, nesse sentido, a Suprema Corte operou “escolhas corretas e prudentes para preservação da Constituição e da democracia, impondo responsabilidade da tutela da saúde e da sociedade a todos os entes federados”. No ano passado, o STF delegou aos estados e municípios a responsabilidade de definir as medidas de isolamento social de cada ente federado, o que tem sido criticado por Bolsonaro, que é contra o lockdown.

Fux garantiu ainda que o Judiciário vai permanecer "ao lado do cidadão brasileiro e de suas instituições para a reconstrução do país e a manutenção da democracia brasileira". "O ano de 2020 nos impõe o desafio de reeguer o nosso querido Brasil. Precisamos e lograremos reconstruir o país como nação, sem perder de vista lições de solidariedade", afirmou.





Pauta Nesse sentido, a pauta de julgamentos do STF neste primeiro semestre de 2021 foi construída de forma a privilegiar “casos cujo desfecho possam contribuir para a segurança jurídica dos contratos, para a retomada econômica do país, para o reforço da harmonia entre os entes federativos”, segundo Fux. A pauta, contudo, ainda pode passar por ajustes para incluir demandas importantes para o país e temas relacionados à pandemia de COVID-19.

Também participaram presencialmente da cerimônia de abertura do ano judiciário os ministros Dias Toffoli, Rosa Weber, Luís Roberto Barroso e Kassio Nunes Marques. Já os ministros Marco Aurélio Mello, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Cármen Lucia, Edson Fachin e Alexandre de Moraes acompanharam a sessão de forma virtual. Como convidados, a cerimônia recebeu o senador Davi Alcolumbre (DEM-AP); o presidente do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil, Felipe Santa Cruz; e o procurador-geral da República, Augusto Aras, que acompanhou o evento de forma remota.

O deputado Rodrigo Maia (DEM-RJ) também foi convidado, mas cancelou a participação na manhã de ontem, em meio às negociações sobre a eleição para presidente da Câmara.





País mantém média móvel

de mais de mil mortes/dia





A média móvel de mortes por COVID-19 no Brasil – que registra as oscilações dos últimos sete dias e elimina distorções entre um número alto de meio de semana e baixo de fim de semana – ficou em 1.062 ontem. É o 12º dia seguido em um patamar acima de mil mortes na média móvel. Nas últimas 24 horas, foram registrados 609 novos óbitos e 27.225 novos casos no país.

No total, o Brasil registra 225.143 mortos e 9.230.016 casos da doença. Os dados são do consórcio de veículos de imprensa formado por Estadão, G1, O Globo, Extra, Folha e UOL, em parceria com 27 secretarias estaduais de Saúde, em balanço divulgado às 20h. Segundo os números do governo, 8.027.042 pessoas estão recuperadas.





O balanço de óbitos e casos é resultado da parceria entre os seis meios de comunicação, que passaram a trabalhar, desde 8 de junho, de forma colaborativa para reunir as informações necessárias nos 26 estados e no Distrito Fe- deral. A iniciativa inédita é uma resposta à decisão do governo Bolsonaro de restringir o acesso a dado

s sobre a pandemia, mas foi mantida após os registros governamentais continuarem a ser divulgados.

Ontem, o Ministério da Saúde informou que foram registrados 27.756 novos casos e mais 559 mortes pela COVID-19 nas últimas 24 horas. No total, segundo a pasta, são 9.204.731 pessoas infectadas e 224.504 óbitos. Os números são diferentes do compilado pelo consórcio de veículos de imprensa, principalmente por causa do horário de coleta dos dados.





Proteção Ontem, o governo federal publicou a Medida Provisória 1.027/2021, que dispõe sobre barreiras sanitárias protetivas de áreas indígenas. Essa é a segunda MP sobre o assunto. No ano passado, o governo enviou texto semelhante ao Congresso, mas a matéria não chegou a ser votada. Ministério Público, Congresso Nacional e Supremo Tribunal Federal vêm cobrando do governo a adoção de medidas de segurança para as áreas indígenas durante a pandemia.

O objetivo da MP é controlar o trânsito de pessoas e mercadorias que se dirijam a essas áreas para evitar o contágio e a disseminação da COVID-19 nas comunidades indígenas, que têm registrado casos de infectados e mortes decorrentes da doença. A MP tem vigência imediata, mas precisa passar pelo Congresso para virar lei. As normas trazidas pela MP valem até 31 de dezembro deste ano. O texto está publicado em edição extra do Diário Oficial da União (DOU).

“As barreiras sanitárias serão compostas por servidores públicos federais, prioritariamente, ou por militares e, com a anuência do respectivo chefe do Poder Executivo, por servidores públicos e militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios”, cita a MP. “Para a anuência, a solicitação para o emprego dos servidores públicos e militares dos estados, do Distrito Federal e dos municípios será realizada pelo ministro de Estado da Justiça e Segurança Pública, permitida a delegação”, acrescenta.