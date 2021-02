''O Brasil tem pressa'', diz Rodrigo Pacheco

''Asseguro, com toda força do meu ser, o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, em relação às demais instituições, buscando sempre harmonizar o Poder Legislativo com os demais poderes da República'' - Rodrigo Pacheco, novo presidente do Senado (foto: Câmara dos deputados)





Independência e autonomia do Legislativo, defesa do Estado democrático de direito e pressa na aprovação das reformas tributária e administrativa, combate à pandemia e apoio ao Sistema Único de Saúde. Esse foi o tom dos discursos de Rodrigo Pacheco (DEM-MG) como candidato e como novo presidente do Senado e do Congresso Nacional. “Trabalharemos muito, aviso desde logo a Vossas Excelências, porque o Brasil tem pressa. Muitas decisões importantes se avizinham. A votação de reformas que dividem opiniões, como a reforma tributária e a reforma administrativa, deverão ser enfrentadas com urgência, mas sem atropelo. O ritmo dessas e de outras reformas importantes será sempre definido em conjunto com os líderes e com o plenário desta Casa.” Ele lembrou Juscelino Kubitschek: “Cabe aqui mencionar a profundidade e a atualidade do presidente Juscelino: ‘É inútil fechar os olhosà realidade. Se o fizermos, a realidade abrirá nossas pálpebras e nos imporá a sua presença’”. Em sua primeira entrevista após a eleição, Pacheco falou que vai trabalhar pela extensão do auxílio emergencial. "Há uma camada pobre que precisa ser assistida. Me comprometo a conversar com a equipe econômica para buscar caminhos", disse.





Ele também fez menção especial a três cidades: Porto Velho (RO), onde nasceu; Passos, no Sudoeste de Minas, onde morou até a adolescência; e Belo Horizonte, onde iniciou sua trajetória política. “Não descuido do zelo de reconhecer, sempre com orgulho, meus caros senadores Acir Gurgacz (PDT-RO), Marcos Rogério (DEM-RO) e Confúcio Moura (MDB-RO), minha origem de nascimento, Porto Velho, Rondônia, às margens do Rio Madeira, em 1976. Também não descuido do zelo de reconhecer minha amada cidade atual, Belo Horizonte, que me acolheu como filho há 28 anos. Mas foi na minha querida cidade de Passos, no Sudoeste de Minas, terra da minha querida e saudosa mãe, onde passei a infância e início da juventude, que compreendi a plenitude do sentimento de pertencer a um lugar”, afirmou Pacheco, durante o pronunciamento da vitória.





“Ao meu povo mineiro, prometo seguir desempenhando o mandato parlamentar sempre atento às necessidades de nossa gente, de nossos 853 municípios. Deveria, no entanto, desdobrar-me para destinar igual atenção aos outros 25 estados e ao Distrito Federal. É o que a integridade me impõe como um compromisso público, de presidente do Senado Federal, e eu assumo”, afirmou.





No discurso ainda como candidato, Pacheco afirmou: "Não haverá nenhum tipo de influência externa capaz de influenciar a vontade livre e autônoma dos senadores. A busca do consenso haverá de ser uma tônica. Mas há instrumentos e procedimentos próprios da democracia para se extrair uma conclusão. A conclusão que advenha da vontade da maioria. Portanto, asseguro com toda a força do meu ser o meu propósito de independência em relação aos demais poderes, às demais instituições. Buscando sempre harmonizar o Poder Legislativo com os demais poderes da República." E completou: "Nós vamos inaugurar um diálogo pleno, efetivo e de resultados, porque isso é para ontem, para que se possa conciliar o teto de gastos públicos com assistência social num diálogo junto com a equipe econômica do governo federal."





Já eleito presidente do Senado, Pacheco disse estar comprometido com a democracia, com a independência dos poderes e com as propostas que visem ajudar a reduzir a miséria e possam diminuir a desigualdade social. E que se pautará pelo colégio de líderes, formado por representantes de todos os partidos, comprometendo-se a garantir a presença feminina mínima neste grupo, mesmo que não haja uma mulher líder de partido.





“O Senado volta a se unir no afã de desempenhar fielmente o mandato conferido a todos nós. Somente assim poderemos caminhar em busca do que realmente precisamos neste momento: criar uma sociedade justa e livre, desprovida de preconceitos e discriminações de quaisquer naturezas; atuar com vistas ao trinômio saúde pública, crescimento econômico e desenvolvimento social, com o objetivo de preservar vidas humanas, socorrer os mais vulneráveis e gerar emprego e renda aos brasileiros.”





PANDEMIA





Pacheco afirmou também: “Urge livrar o Brasil dessa avassaladora e trágica pandemia, que já vitimou mais de 225 mil irmãos brasileiros, inclusive nosso saudoso colega, senador Arolde de Oliveira. Minhas sinceras homenagens a todas essas vítimas da COVID-19. E um agradecimento penhorado a todos os profissionais de saúde e ao SUS. E submeter ao crivo do Parlamento as reformas e as proposições necessárias e imprescindíveis para o desenvolvimento do país”.





Pacheco também defendeu a democracia e a liberdade: “Para realizar essa missão, buscarei guiar-me sempre pelos valores que jurei defender: a República, a Federação e o Estado democrático de direito; as liberdades, a democracia, as estabilidades social, política e econômica do país, bem como a segurança jurídica, a ética e a moralidade pública, com respeito às leis e à Constituição Federal”.





BOLSONARO





O presidente Jair Bolsonaro foi um dos primeiros a reconhecer publicamente a vitória de Rodrigo Pacheco no Senado. Em postagem no Twitter, ele falou do sistema eleitoral brasileiro, lembrando que Pacheco se elegeu por meio de votos de papel.





Bolsonaro defende insistentemente que o Brasil deixe de usar urnas eletrônicas por insinuar, sem provas, que elas são fraudulentas. “Em cédula de papel, o Senado Federal elegeu o senador Rodrigo Pacheco (57 votos de 81 possíveis) para presidir a Casa no biênio 2021/23”, afirmou.





Perfil





Democrata liberal de amplo diálogo





Bertha Maakaroun





Quarenta e quatro anos depois de um representante mineiro – Magalhães Pinto, durante a ditadura militar – presidir o Senado, Rodrigo Pacheco (DEM), de 44 anos, é eleito para o comando da Casa. Com capacidade de diálogo da esquerda à extrema-direita, Pacheco tem perfil de democrata liberal, defensor do estado laico, hábil articulador, crítico da judicialização da política e da espetacularização das investigações pelos órgãos de controle, tendo deixado sua marca como relator, no Senado, da lei contra o abuso de autoridade (Lei 13.869/19).





As circunstâncias aliadas à habilidade de costura deram a Rodrigo Pacheco amplo leque de sustentação. Se por um lado o agora ex-presidente do Senado Davi Acolumbre o apoiou e o levou ao presidente Jair Bolsonaro, assumindo o compromisso de não estimular um processo de impeachment, por outro, a bancada do PT, formada por seis parlamentares, decidiu sustentá-lo com o compromisso de que lutará contra qualquer tentativa de ruptura institucional. Ao mesmo tempo, petistas negociaram ampliar a sua participação nas comissões temáticas do Senado.





A trajetória de Pacheco, nascido em Porto Velho (RO) e criado em Passos, no Sudoeste de Minas, é recente, e a meteórica ascensão, planejada. Disputou a primeira eleição em 2014. Com apoio de parcela do empresariado mineiro, escolheu o MDB para concorrer a uma cadeira na Câmara. Elegeu-se pela coligação de PT, PCdoB, Pros e PRB, que respaldou a chapa ao governo de Minas de Fernando Pimentel (PT) e do então deputado federal Antônio Andrade. Embora não tenha protagonizado as articulações em Minas pelo impedimento de Dilma Rousseff, Pacheco votou em 2016 favoravelmente, admitindo ser o processo não apenas jurídico, mas também político.





Em 2016, Pacheco concorreu à Prefeitura de Belo Horizonte pelo então PMDB, mas chegou em terceiro lugar no pleito, vencido por Alexandre Kalil (PSD). Em 2018, Pacheco percebeu, contudo, que não haveria espaço na legenda para concorrer ao governo de Minas. O MDB abria o calendário daquele ano acreditando que reeditaria a coligação para a reeleição de Fernando Pimentel em Minas. Com o apoio de Aécio Neves, foi então articulado o convite para que Pacheco se filiasse ao DEM.





Já filiado ao DEM, Rodrigo Pacheco lançou a sua candidatura ao governo de Minas, em princípio negando aceitar qualquer articulação que não lhe concedesse a cabeça da chapa. As articulações para a chapa tucana se afunilaram para a candidatura de Anastasia em chapa que tinha por vice o então deputado federal Marcos Montes (PSD). Em articulação com o PSDB, o DEM nacional trabalhou para a repetição da coligação entre as duas legendas, aliadas históricas em Minas. Pacheco retirou a sua candidatura ao governo de Minas, lançou-se ao Senado, recebendo apoio de Anastasia .





Pacheco foi indicado duas vezes para assumir o Ministério da Justiça. Em 2017, no governo Temer, pela bancada federal do PMDB, quando Alexandre de Moraes foi nomeado para o Supremo Tribunal Federal (STF). A escolha, contudo, recaiu sobre Osmar Serraglio (PMDB-PR). Em 2019, David Acolumbre e líderes partidários ofereceram a Bolsonaro o nome de Pacheco para o cargo, após a saída de Sergio Moro, mas a articulação não avançou.





Entre as posições políticas de maior destaque que Pacheco assumiu na Câmara está a presidência da Comissão de Constituição e Justiça, em 2017. Ele foi responsável por analisar duas denúncias da Procuradoria-Geral da República contra o presidente Michel Temer pela Operação Lava-Jato, após a delação de executivos da JBS. Nomeou dois mineiros – Paulo Abi-Ackel (PSDB) e Bonifácio de Andrada (PSDB) –, aliados de Temer, para a relatoria, e se absteve de votar.





MINEIROS NO SENADO

Parlamentares do estado que presidiram a Casa legislativa





Primeira República (1889-1930)





Afonso Pena: 1902-1906





Delfim Moreira: 1918-1920





Bueno Paiva: 1920-1922





Fernando de Mello Viana: 1926-1930





Segunda República (1930-1937)





Valdomiro de Barros Magalhães: 2/3/1936-30/4/1936





Ditadura militar (1964-1985)





Magalhães Pinto: 1975-1977