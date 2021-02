Lira anula bloco de Baleia Rossi e remarca eleição para Mesa Diretora

Arthur Lira foi eleito presidente da Câmara dos Deputados com 302 votos (foto: Divulgação/Câmara dos Deputados) Câmara dos Deputados, Arthur Lira (Progressistas-AL) anulou o bloco do então adversário à liderança geral da casa, Baleia Rossi (MDB-SP). A justificativa de Lira é que a chapa de Rossi foi registrada fora do prazo de inscrição. Com isso, a votação para os demais cargos da Mesa Diretora foi anulada e remarcada para esta terça-feira (2/2).



“Considerando que neste momento apenas o cargo de presidente foi apurado, cargo excluído da proporcionalidade partidária, permitindo a candidatura de qualquer deputado e que nenhuma candidatura apresentada a este cargo foi indeferida. Considerando que ainda não é conhecida a vontade deste soberano plenário, quanto à parte equivocada, relativa aos demais cargos decide tornar sem efeito a decisão que deferiu o registro do bloco”, argumentou Lira.





Com isso, Lira estabeleceu que líderes partidários se reúnam às 11h. Eles devem escolher os cargos a partir da nova divisão. As candidaturas devem ser registradas até 13h, para que a eleição seja realizada às 16h.



"Foi feita a eleição para presidente da casa e, seguindo estritamente o regimento, respeitando todas as questões regimentais da casa, nós anulamos o que foi feito intempestivamente, trazendo para a realidade da casa o fato de que amanhã teremos novas inscrições para Secretaria-Geral da Mesa com autonomia para agir e não seguindo ordens que não devam ser dadas", concluiu o novo presidente da Câmara, em entrevista à CNN Brasil.