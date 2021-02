Kim Kataguiri registra candidatura avulsa para presidência da Câmara

Kim Kataguiri (DEM-SP) registrou candidatura para disputar a presidência da Câmara (foto: Cleia Viana/Câmara dos Deputados)

O deputado(DEM-SP) registrou candidatura para disputar a presidência da. O prazo para registro de candidaturas se encerrava às 17 horas. Kataguiri é o único candidato que não havia anunciado previamente sua decisão de tentar a eleição. Sua candidatura é avulsa, ou seja, não tem apoio de um bloco ou mesmo de seu partido.Também vão disputar a presidência da Câmara(PP-AL),(MDB-SP),(Novo-RS),(PSDB-SP),(PSL-SP),(Avante-MG),(PSOL-SP) e(MDB-MG).Para a primeira e segunda vice-presidências, o bloco de Lira indicou(PL-AM) e(PSD-PE), respectivamente.A primeira secretaria terá dois candidatos:(PT-PE), do bloco de Baleia, e(PSL-MG), do grupo de Lira.A segunda secretaria terá Rose Modesto (PSDB-MS). Para a terceira secretaria, foi indicado Luciano Bivar (PSL-PE), presidente do partido e alinhado a Baleia. Major Vitor Hugo (PSL-GO), que faz parte da ala bolsonarista do partido, apresentou candidatura, mas ela está pendente, uma vez que ele está suspenso e não poderia representar a sigla.Para a quarta secretaria, três deputados do bloco de Baleia apresentaram candidatura: Joenia Wapichana (Rede-RR), Rafael Motra (PSB-RS) e Júlio Delgado (PSB-MG).Os quatro suplentes de secretário indicados foram Luís Miranda (DEM-DF), como independente; Eduardo Bismarck (PDT-CE), do bloco de Baleia; Rosângela Gomes (Republicanos-RJ), do bloco de Lira; e Gilberto Nascimento (PSC-SP), também de Lira. Flávio Nogueira (PDT-PI) e Alexandre Leite (DEM-SP) também se candidataram, mas estão pendentes.