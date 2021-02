Com Pacheco no Senado

Se na Câmara dos Deputados os mineiros se dividem entre os candidatos, no Senado Federal a bancada mineira, composta por três senadores, vai com o mineiro Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Além do próprio, Antonio Anastasia (PSD) e Carlos Viana (PSD) votarão no nome do Democratas, indicado pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AL).





Além de grande base aliada na disputa, Pacheco tem o apoio do presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido). O mineiro tem como principal rival Simone Tebet (MDB-MS). Jorge Kajuru (Cidadania-GO) e Major Olimpio (PSL-SP) também estão na corrida para a presidência no biênio 2021-2022.





A votação, também secreta, acontecerá às 14h desta segunda. Para ser eleito, o senador candidato precisa da maioria absoluta dos votos. No caso em questão, com a presença de todos os parlamentares, é necessário 41 dos 81 sufrágios. (AM. GP e MM)





* Estagiária sob supervisão do subeditor Marcílio de Moraes