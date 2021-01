Maioria desaprova e considera gestão de Bolsonaro ruim ou péssima

Pesquisa ouviu mais de 2 mil eleitores sobre a atuação de Bolsonaro (foto: Marcos Corrêa/Presidência da República) Paraná Pesquisas aponta que a maioria dos entrevistados desaprova e considera a gestão do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) ruim ou péssima. A pesquisa foi finalizada na última sexta-feira (29/01). Levantamento realizado pelo institutoaponta que a maioria dos entrevistadose considera a gestão do presidente(sem partido). A pesquisa foi finalizada na última sexta-feira (29/01).









Quanto à aprovação da administração federal, a maioria, 48,5%, também desaprova o governo Bolsonaro. Já 47,2% aprovam, enquanto 4,4% não sabem ou não opinaram a respeito.





A pesquisa colheu a opinião de 2.002 eleitores. As perguntas foram feitas por meio de ligações telefônicas, com eleitores de 16 anos ou mais, em 26 estados e no Distrito Federal (abrangência de 204 municípios). O levantamento foi realizado entre 22 e 26 de janeiro. A margem estimada de erro é de aproximadamente 2%.