Novo apelo contra greve

O presidente Jair Bolsonaro voltou a apelar ontem aos caminhoneiros para que não façam greve nesta semana. O chefe do Executivo garantiu que tem feito o “possível”, mas que não tem conseguido baixar o preço do dólar e reduzir impostos federais do combustível. “Fiz um apelo aos caminhoneiros; que o Brasil todo perde com a greve, sabemos dos problemas deles. Eu não quero culpar terceiros. Nós fizemos já alguma coisa por eles. Eu fui em cima da Petrobras... para pegar números, porque eu não interfiro na Petrobras. O Roberto Castello Branco me disse que o preço dos combustíveis varia com o dólar. No que depender de mim, a gente baixa o preço do dólar, mas está difícil”, apontou.





De acordo com o mandatário, a estatal afirmou que o preço do combustível brasileiro é o mais barato entre os Brics e países do G20. De acordo com a Global Petro Prices, que acompanha a variação de todos os combustíveis semanalmente, na verdade, o diesel se encontra mais barato em países do G20, como Rússia (Brics) e Arábia Saudita, e em índice semelhante ao dos Estados Unidos, ainda que com um comprometimento relativo ao salário mínimo local, em dólar, muito maior do lado brasileiro.





O presidente observou ainda que para baixar o PIS/Cofins no atual cenário, teria que aumentar impostos ou criar taxas. "Diz o Castello Branco que a nossa gasolina é uma das mais baixas do Brics, do G20. Mas são realidades diferentes. Qual a maneira de diminuir o preço? Nós zeramos a Cide. Temos o PIS/Cofins, está em R$ 0,33 por litro do diesel. Para baixar cada centavo eu tenho que conseguir R$ 800 milhões em outro lugar qualquer, ou aumentando imposto ou criando novos impostos. Já falei com o Paulo Guedes para tentar encontrar no Orçamento esses cerca de R$ 26 bilhões que precisamos para zerar o imposto. A Receita apresentou onde eu poderia achar parte desse recurso. É tirar de um santo e cobrir outro”, ressaltou. Divididas e com ações na Justiça contra a paralisação, caminhoneiros prometem iniciar os protestos amanhã. (IS)