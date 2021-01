...Santos Cruz critica o presidente

(foto: FÁBIO RODRIGUES POZZEBOM/AGENCIA BRASIL - 13/3/19)





Brasília – O últmo ataque do presidente Jair Bolsonaro à imprensa foi criticado pelo general da reserva Carlos Alberto dos Santos Cruz, que foi ministro da Secretaria de Governo. Ele compartilhou o vídeo. Durante almoço na churrascaria Nativas Grill, na Vila Planalto, em Brasília, Bolsonaro comentou sobre a denúncia de que o governo gastou R$ 1,8 bilhão em compras de alimentos no ano passado, 20% a mais que em 2019. O presidente mandou a imprensa para a “puta que pariu”.





O general Santos Cruz ficou indignado com a postura de Bolsonaro e chegou a dizer que o presidente apelou para um “populismo barato”. “Vergonha. Vulgaridade. Sem noção institucional e do cargo. Falta de respeito com a população e o país que representa. Nada a ver com a necessidade de medidas de apoio às empresas, pessoas e reação a comentários. Populismo barato. Não é exemplo nem caminho para solução”, escreveu o militar no Twitter.





O oficial ocupou o cargo de ministro no Planalto à frente da Secretaria de Governo por cinco meses, mas sofreu desgaste após se envolver em uma crise com o filho do presidente, Carlos Bolsonaro.