Bolsonaro diz que vai influir na eleição para presidência da Câmara

Presidente Jair Bolsonaro tomou café da manhã com 30 deputados do PSL, seu ex-partido, para pedir voto para Lira (foto: ALAN SANTOS/PR - 30/11/20)





Brasília - O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que vai, “se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara”. A declaração foi feita durante transmissão ao vivo da deputada federal Carla Zambelli. Depois de café da manhã com 30 deputados do PSL no Palácio do Planalto. Entre as pautas tratadas, a negociação pelo apoio ao candidato à presidência da Câmara, Arthur Lira. Na saída da reunião, acompanhado dos parlamentares, o chefe do Executivo cumprimentou apoiadores. Filmando, a deputada pediu, então, que ele mandasse um recado para seus seguidores ao vivo. Bolsonaro disse que, com a ajuda dos deputados presentes no encontro, participaria e influenciaria na disputa pela liderança da Casa. "Fizemos uma reunião com 30 parlamentares do PSL, e vamos, se Deus quiser, participar, influir na presidência da Câmara com esses parlamentares de modo que possamos ter um relacionamento pacífico e produtivo para o nosso Brasil", apontou.





A votação pela escolha dos presidentes da Câmara e do Senado está marcada para 1º de fevereiro. Enquanto os aliados do deputado Arthur Lira (PP-AL) estão otimistas com a vitória no primeiro turno, o grupo de Baleia Rossi (MDB-SP) acredita na vitória no segundo turno. O bloco do emedebista conta com 11 partidos, que somam 238 votos, mas estima-se que ele deverá receber cerca de 220 votos.





Durante o café da manhã, os deputados do PSL confirmaram que votarão em Arthur Lira. Uma das condições do partido, porém, é ocupar a vice-presidência da Casa em eventual vitória de Lira. Essa exigência deve causar dor de cabeça para o candidato alagoano, que tem como vice da chapa, o deputado Marcelo Ramos (PL-AM). O PSL tem sido alvo de disputa entre as candidaturas de Lira e de Baleia Rossi. Inicialmente, o partido apoiava o emedebista, mas 36 deputados da legenda, a maioria da bancada, decidiram aderir ao candidato do PP. O PSL está rachado em dois grupos desde que Bolsonaro se desfiliou da sigla, em 2019, em meio a uma disputa pelo controle da máquina partidária.





VICE





O PSL tenta emplacar como vice na chapa de Lira o deputado Major Vítor Hugo (GO), que já foi líder da sigla na Câmara. Essa informação foi confirmada por Bibo Nunes (RS), um dos presentes ao café da manhã. "Vamos tentar pegar a primeira vice com o Major Vitor Hugo. Vamos tentar, pois somos 36 deputados do PSL. A maioria", disse Nunes. O parlamentar gaúcho também fez campanha para Vítor em um vídeo divulgado pelas redes sociais, divulgado após o café da manhã. Nas imagens, ele apresenta o deputado goiano como "o homem da Mesa" e diz que, apesar de não ser astrólogo, o colega "será o vice-presidente, merecidamente, para o bem da Câmara e por bem dos aliados do presidente" Bolsonaro.



Major Vitor Hugo (PSL-GO) confirma apoio da legenda ao deputado Arthur Lira (foto: PABLO VALADARES/CÂMARA DOS DEPUTADOS - 16/4/19)



Major Vitor Hugo disse a jornalistas que o apoio do PSL está consolidado em torno de Lira. "Hoje, temos uma lista consolidada de 36 deputados e temos notícia de que vários outros deputados que não assinaram a lista também apoiam o deputado Arthur Lira. E a gente imagina, nas nossas contas, que podemos chegar até próximo de 50 votos dentro do PSL para Arthur, independentemente de terem assinado a lista formalmente trazendo para o bloco do Arthur o PSL", afirmou. O deputado acrescentou: "Essa posição está consolidada, já existe entendimento dentro da Câmara nesse sentido de que, uma vez formado o bloco, o partido não pode sair do bloco a não ser para formar o bloco com outros partidos egressos do próprio bloco", observou.





A interferência do chefe do Executivo na disputa interna da Câmara tem incomodado o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), principal apoiador da candidatura de Baleia Rossi. Na terça-feira, Maia ligou para o ministro Ramos, responsável pela articulação política do governo, para reclamar da interferência do Planalto na eleição.





A disputa pela vice-presidência na chapa de Lira deve trazer algum desconforto para a relação entre o candidato e o PL, atual ocupante da posição. Como na eleição para a presidência da Câmara, o voto será secreto, qualquer movimento em falso dos candidatos pode abrir caminho para "traições" de última hora.