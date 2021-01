Prefeita de Vespasiano assume a Granbel

Prefeitos da Grande BH se reunião para eleger nova direção da entidade (foto: TÚLIO SANTOS/EM/D.A PRESS)





A prefeita de Vespasiano, Ilce Alves Rocha Perdigão (PSDB), foi eleita ontem presidente da Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Belo Horizonte (Granbel), tendo a chefe do Executivo de Contagem, Marília Campos (PT), como vice. A reunião foi realizada na sede da Granbel, no bairro Santo Agostinho, na Região Centro-Sul da capital. A eleição teve chapa única. Na segunda-feira, os prefeitos já haviam se reunido para debater a pauta.





"Que os municípios possam ter vez e voz, que possam unificar ao máximo as ações, que não são fáceis. A gente unificar o máximo. Os problemas são muito próximos e muito pertinentes dentro dos munícios", disse Ilce Perdigão. Ela colocará em pauta discussões sobre o transporte, saúde e educação e saneamento. "Que a Granbel possa se unir com esse propósito e que fortaleça a Grande BH", acrescentou.





A nova presidente defendeu a importância de uma ação coletiva entre as cidades no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. "Eu já cobrava isso dos prefeitos, principalmente os das grandes cidades. Belo Horizonte fazia suas ações e eu já cobrava que o Kalil pudesse intermediar essas ações, porque os municípios menores sofriam muito com as decisões tomadas por algumas cidades", disse. Ilce Perdigão substitui no cargo o ex-prefeito de Nova Lima Vítor Penido de Barros. Ele fez parte da gestão de prefeitos que fundou a Granbel, em 1975, quando a região metropolitana era composta apenas por 14 municípios. Hoje, são 34.





Dos 34 municípios da Granbel, 18 prefeitos foram reeleitos para o mandato de 2021/2024. São eles: Belo Horizonte, Betim, Brumadinho, Caeté, Ibirité, Itaguara, Jaboticatubas, Juatuba, Lagoa Santa, Nova União, Raposos, Ribeirão das Neves, Sabará, Santa Luzia, São Joaquim de Bicas, São José da Lapa, Sarzedo e Vespasiano. Outros prefeitos não se candidataram e alguns já estavam cumprindo seu segundo mandato.