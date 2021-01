Bolsonaro diz que pandemia de COVID-19 pode ter sido 'fabricada'

AM

Jair Bolsonaro (sem partido) (foto: Redes Sociais/Reprodução) presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a proferir frases negacionistas nesta quarta-feira (27/1) durante almoço na churrascaria Nativas Grill, na Vila Planalto, em Brasília.



“Quis o destino que uma pandemia, que pode muito bem ter sido fabricada, nos atingisse no final do ano passado”, conta o presidente.

As imagens foram divulgadas pelo jornalista Samuel Pancher no Twitter.

O chefe do Executivo estava acompanhado do presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, e de cantores sertanejos como Sorocaba, Amado Batista e Nayara Azevedo.

Ao comentar um possível processo de impeachment, Bolsonaro falou que vai seguir na cadeira de presidente até 2022.



“Tenho certeza disso. Não adianta falar que tem 40 processos de impeachment, Roberto Jefferson (presidente do PTB, presente no encontro), porque, se juntar todos, não dá nada. Absolutamente nada. Propostos por partidos de esquerda como o PT, PCdoB e PSOL ou até mesmo a OAB não levam a lugar nenhum", complementou.





Segundo o presidente, um processo de impeachment só traria “transtorno e tentação na sociedade''.





“Quando eu vejo a imprensa me atacar, dizendo que eu comprei R$ 2 bilhões em leite condensado, vai para puta que pariu. Imprensa de merda, essa daí. É para enfiar no rabo de vocês aí, vocês não, da imprensa. Enfiar no rabo essas latas de leite condensado”, gritou Bolsonaro durante o almoço.

*Estagiária sob supervisão da editora Liliane Corrêa