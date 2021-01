Juristas colhem assinaturas pelo impeachment

Rodrigo Maia mantém 56 pedidos de impeachment na Câmara, mas não levou nenhum adiante (foto: Fábio Rodrigues Pozzebom - 15/10/20)





Um grupo de professores e ex-professores da Faculdade de Direito da UFMG está divulgando carta pública em que apresenta argumentos jurídicos e se posiciona a favor do impeachment do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). O documento, que enumera crimes de responsabilidade que podem ser atribuídos ao presidente, já contava ontem à noite com 730 assinaturas. Segundo David Francisco Lopes Gomes, professor da Faculdade de Direito, a carta está sendo divulgada nas redes sociais para conhecimento da comunidade acadêmica da universidade e para que mais pessoas possam assiná-la. No entanto, ele ressalta que apenas pessoas formadas na UFMG ou que lecionam na universidade podem aderir ao movimento.





De acordo com seus idealizadores, o objetivo da “Carta Pública de Egressas e Egressos e de Professoras e Professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Minas Gerais” é ser “um chamado à sociedade, emanado de pessoas que guardam diferenças profissionais, políticas e ideológicas entre si, mas que se identificam sob a necessidade de defender os princípios necessários à vida em uma sociedade democrática e secular, tal como nos foram ensinados por meio do aprendizado jurídico que recebemos em uma universidade pública, gratuita e de excelência internacionalmente reconhecida”, conforme o trecho inicial.





Eles defendem “dois elementos civilizatórios inegociáveis em uma sociedade que lutou arduamente pela liberdade: a democracia e os direitos fundamentais.” Em seguida, os juristas elencam as atitudes do presidente que podem ser consideradas como crimes de responsabilidade. “Não pode um presidente da República, em uma democracia, afirmar que a manutenção do regime depende das Forças Armadas ou questionar, sem provas e de modo contumaz, a legitimidade do sistema eleitoral.”





O trecho se refere à seguinte fala do presidente: Quem decide se o povo vai viver em uma democracia ou ditadura são suas Forças Armadas”. E também às frequentes suspeitas de Bolsonaro sobre a lisura do sisteme eleitoral brasileiro. Segundo os juristas, “o direito vigente no país possui instrumentos materiais e procedimentais para responsabilizar quem deseja e atua de modo ostensivo contra a República, atentando contra os direitos políticos e, assim, incorrendo na hipótese de crime de responsabilidade versada no artigo 4º, incisvo II da Lei 1.079/1950.”





Outro ponto levantado por eles é “a omissão quanto à implementação de políticas públicas e à aceitação de consensos científicos que pudessem evitar a ocorrência de mais de 210.000 (duzentas e dez mil) mortes por COVID-19, fazendo do Brasil um caso peculiar quanto à genocida condução da crise sanitária global”, já que o presidente constantemente minimiza a gravidade da pandemia. Por essas atitudes, o presidente viola “além do direito à vida, o direito fundamental social à saúde e, por consequência, cometendo o crime de responsabilidade também prescrito na norma do artigo 4º, inciso II da Lei 1.079/1950.”





RELIGIOSOS





Líderes de igrejas evangélicas e católica protocolaram ontem na Câmara dos Deputados um pedido de impeachment de Bolsonaro. Eles acusam o chefe do Executivo de agir com negligência na condução da pandemia. Na lista, que conta com quase 400 assinaturas, estão padres católicos, anglicanos, luteranos, metodistas e, também, pastores. Embora sem o apoio formal das igrejas, o grupo tem o respaldo de organizações como o Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil, a Comissão Brasileira Justiça e Paz da Conferência Nacional de Bispos do Brasil (CNBB) e a Aliança de Batistas do Brasil. Já são 56 pedidos de afastamento do presidente na Câmara. O presidente da Casa, Rodrigo Maia, até agora não levou nenhum adiante e disse que isso dependerá do novo presidente, que será eleito na semana que vem.





“Estamos representando o coletivo de pessoas cristãs e evangélicas que se mobilizaram para realizar um novo pedido de impeachment contra o presidente Jair Bolsonaro. A motivação principal desse pedido está relacionada à ausência total de iniciativas da parte do governo para diminuir os impactos da pandemia e da ausência total de políticas diante do que a gente consegue acompanhar em Manaus e em toda a região amazônica que está morrendo sufocada”, argumentou a pastora Romi Márcia Bencke, presidente do Conselho Nacional de Igrejas Cristãs do Brasil.





* Estagiária sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira