Bolsonaro diz a empresários e banqueiros que respeitará teto de gastos

''Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: MARCOS CORREA/PR %u2013 9/11/20)



Brasília – O presidente Jair Bolsonaro fez defesa ontem de temas que têm gerado preocupação de empresários e investidores quanto às ações do governo para a retomada econômica com responsabilidade fiscal, como o respeito ao teto de gastos (a regra que impede que as despesas cresçam em ritmo superior à inflação), a agenda de privatizações e o andamento de reformas fiscais. "No âmbito fiscal, manteremos firme compromisso com a regra do teto de despesas como âncora de sustentabilidade e de credibilidade econômica. Não vamos deixar que medidas temporárias relacionadas com a crise se tornem compromissos permanentes de despesas. Nosso objetivo é passar da recuperação baseada no apoio ao consumo para o dinamismo do setor privado", afirmou o presidente, em discurso lido durante evento virtual promovido pelo banco Credit Suisse sobre investimentos promovidos na América Latina.





Bolsonaro reforçou ainda o apoio à tramitação de reformas econômicas, paradas no Congresso Nacional. "Vamos avançar na tramitação de propostas das reformas fiscal, tributária e administrativa em parceria com o Congresso Nacional e a sociedade brasileira", disse. O governo enviou no ano passado a proposta de reforma administrativa - que reestrutura o RH do Estado, com mudanças na forma como os servidores são contratados, promovidos e demitidos - e a primeira parte da reforma tributária, com a unificação do PIS/Cofins. Antes, em 2019, já tinha enviado três propostas de emenda à Constituição (PECs) com medidas para desengessar o Orçamento público e redistribuir as verbas com Estados e municípios.





Um dia após a saída de Wilson Ferreira Júnior do comando da Eletrobras pela dificuldade do governo em aprovar a privatização da estatal no Congresso, o presidente disse que o governo pretende acelerar leilões de concessões e privatizações. Nos dois primeiros anos, segundo ele, foram incluídos 65 projetos no Programa de Parcerias de Investimentos (PPI), um dos primeiros passos para os leilões. Bolsonaro defendeu também "regulamentos mais simples" e "menos onerosos" a fim de garantir a admissão do país na Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), segundo o presidente, "meta prioritária da política externa brasileira". Segundo o presidente, a economia deve crescer 3,5% em 2021. "Apesar da covid, mantemos compromisso com empreendedores, investidores e empregados."





COVID

Ainda no evento e sem apresentar provas, Bolsonaro colocou em dúvida ontem a veracidade dos laudos que atestam mortes de pacientes pela COVID-19 no Brasil. Ele voltou a defender o uso de “tratamentos precoces” sem comprovação científica da eficácia. "Há poucos meses, nós éramos o quarto país em mortes por milhão de habitantes, hoje somos o 26º. Alguma coisa aconteceu. Até que pesem muitos laudos, né, que são forçados, dados como se Covid fossem, na verdade, nós sabemos que não é. Mas vamos supor que todos os laudos fossem verdadeiros. O Brasil, realmente, cada vez mais morre menos gente por milhão de habitantes”, disse sem apresentar nenhuma comprovação contrária.





Em seguida, Bolsonaro voltou a falar dos medicamentos sem eficácia comprovada no tratamento do novo coronavírus, hidroxicloroquina e ivermectina. “O médico e paciente têm que ser respeitados. Quem decide o tratamento precoce de uma pessoa infectada, já que não temos o medicamento ainda comprovado cientificamente, o médico pode, na ponta da linha, decidir em comum acordo com o paciente o que vai receitar”, afirmou. Nas últimas 24 horas, segundo o Ministério da Saúde, foram registrados 61.963 casos e 1.214 óbitos. No total, são 8.933.356 casos e 218.878 óbitos.