AstraZeneca veta parcerias privadas

Ministro Wagner Rosário, do Tribunal de Contas da União, assina o documento do governo federal (foto: CARLOS VIEIRA/CB/D.A PRESS - 4/7/19)





A possibilidade de compra das vacinas contra a COVID-19 autorizada pelo governo Bolsonaro não teve sucesso. Em carta enviada à fabricante, a anglo-sueca AstraZeneca, na última sexta-feira, o governo brasileiro deu aval para que empresas privadas possam adquirir um lote de 33 milhões de doses da vacina. A AstraZeneca, no entanto, afirmou, ontem, que não está fazendo nenhum tipo de parceria, acordo ou negociação com o setor privado. Especialista ouvido pelo Estado de Minas defende a distribuição das doses exclusivamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) como forma de evitar desigualdade na imunização do país.





O posicionamento da farmacêutica ocorre no momento em que empresas brasileiras articulavam a compra do produto. "No momento, todas as doses da vacina estão disponíveis por meio de acordos firmados com governos e organizações multilaterais ao redor do mundo, incluindo da Covax Facility, não sendo possível disponibilizar vacinas para o mercado privado", afirma a AstraZeneca em nota.





A empresa disse ainda que, “como parte do acordo com a Fiocruz”, mais de 100 milhões de doses da vacina de Oxford/AstraZeneca estarão disponíveis no Brasil, em parceria com o governo federal. Além dessas doses, a Fiocruz espera produzir mais 110 milhões de unidades do produto no segundo semestre. "Nos últimos sete meses, trabalhamos incansavelmente para cumprir o nosso compromisso de acesso amplo e equitativo no fornecimento da vacina para o maior número possível de países ao redor do mundo", acrescenta o texto.





O documento enviado à fabricante na sexta-feira é assinado pelos ministros Wagner Rosário (Controladoria-Geral da União) e José Levi (Advocacia-Geral da União), além de Élcio Franco, secretário-executivo do Ministério da Saúde. Na carta, o governo enumera algumas condições, por exemplo, que as companhias não podem comercializar os imunizantes e devem aplicá-los de graça em seus funcionários. As empresas ainda devem se comprometer a fazer um sistema de rastreamento das vacinas e doar metade do lote adquirido ao SUS.





Segundo uma carta que circulou entre líderes de associações de diferentes setores, existiria um lote de 33 milhões de vacinas da Oxford/AstraZeneca disponíveis para compra, da Inglaterra, com a obrigação de aquisição de pelo menos 11 milhões de doses de uma só vez. No entanto, a compra do imunizante pela iniciativa privada esbarrou na discordância entre empresas sobre o modelo a ser adotado para a distribuição. Enquanto parte do empresariado defendia o uso de 50% dos imunizantes para vacinar funcionários, com a doação da outra metade ao Sistema Único de Saúde (SUS), grandes empresas acreditavam que todo o lote deveria ser destinado ao sistema público. Em meio à discussão, algumas companhias são da opinião de que não se deve "furar a fila" dos grupos de risco determinados pelo Ministério da Saúde: profissionais de saúde, indígenas, quilombolas e idosos.