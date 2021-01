Cidades mineiras adotam o tratamento precoce

Médico Rafael Guerra deixou a Secretaria de Saúde Nova Lima (foto: GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A PReSS - 20/9/18)



O tratamento precoce da COVID-19, recomendado pelo Ministério da Saúde, é adotado pelas duas maiores cidades do Leste de Minas, Governador Valadares e Ipatinga. Embora a adoção dessa prática não seja assumida com todas as letras pelas secretarias municipais de Saúde desses municípios, as informações sobre o assunto, prestadas pelas assessorias, revelam que seguem determinações e orientações do ministério. Em Valadares, a Secretaria de Saúde informou que “segue firme trabalhando para salvar vidas” e que, entre as ações contra a pandemia, adotou diversas medidas para atender pacientes da forma mais precoce possível.





“A SMS de Governador Valadares segue todas as determinações do Ministério da Saúde e todas as orientações que o órgão publica acerca do enfrentamento do vírus. Com relação a medicamentos, fica resguardada a conduta terapêutica definida durante o atendimento médico, que é individualizado e centrado em cada paciente”, informou a SMS.





Em Ipatinga, a Secretaria de Saúde informou que não recebeu nenhuma remessa dos medicamentos do ministério, como a hidroxicloroquina e a azitromicina, fornecidos para o tratamento precoce da COVID-19. “O município, com base na Nota Informativa 9/2020-SE/GAB/SE/MS, redigiu a Nota técnica 02/2020, em 9 de julho de 2020, que orienta o manejo e o emprego desses compostos farmacológicos em certos tratamentos, de acordo com a classificação e sintomas da COVID-19, sempre levando em consideração a prerrogativa da prescrição médica.





A nota técnica que trata do assunto dá mais segurança aos médicos para seguir orientação do ministério da Saúde e do Conselho Federal de Medicina. Em um trecho da nota, a prefeitura orientou:





“A COVID-19 é algo dinâmico e estamos acompanhando esse dinamismo. Através dessa nota técnica, estamos dando ao médico que entender necessário, ainda na fase inicial da doença ou mesmo durante o estágio de suspeição, a segurança para receitar a hidroxicloroquina e a azitromicina”.





Em Juiz de Fora, na Zona da Mata, a assessoria da Secretaria de Saúde informou que a cidade recebeu 220 comprimidos de hidroxicloroquina desde o início da pandemia. Mas, após ser constatado que não há comprovação da eficácia no tratamento precoce, o medicamento não está sendo usado pelos médicos. Dessa forma, somente 55 unidades foram usadas até hoje, desde abril de 2020, sobrando no estoque 165 comprimidos. Já sobre a ivermectina, não houve remessa do medicamento para ser usado contra a COVID-19.





Sem fazer solicitação, Juiz de Fora recebeu a primeira remessa de 40 unidades de hidroxicloroquina em 9 de abril de 2020. Já em 20 de setembro, por solicitação do Hospital Municipal de Pronto-Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS), a cidade recebeu a segunda remessa, com 180 unidades.





OUTROS CASOS





Caratinga, também no Leste de Minas, desenvolveu uma diretriz de tratamento precoce com medicamentos contra a COVID-19 em julho de 2020. Em recente entrevista ao EM, a pneumologista Maria José Ligeiro Marques informou que o tratamento foi desenvolvido pela Secretaria Municipal de Saúde baseado em protocolos do Ministério da Saúde. Por licitação, a prefeitura adquiriu mais de 600 mil doses de medicamentos indicados para o tratamento. Foram 270 mil comprimidos de sulfato de zinco, 150 mil ampolas de enoxaparina e 270 mil comprimidos de nitazoxanida. Em vídeo publicado nas redes sociais da prefeitura, em julho, Maria José já reconhecia que o tratamento precoce não tem comprovação científica, mas afirmava que a eficácia foi comprovada devido à observação em várias cidades do Brasil e do mundo, que tiveram sucesso com o tratamento.





Em Nova Lima, na Grande BH, três dias após polêmica em torno de um pregão para compra de remédios sem comprovação científica, o secretário municipal de Saúde, Rafael Guerra, deixou o cargo. No dia seguinte, o Executivo disse que cancelaria a compra. Em nota, o Executivo municipal justificou a compra dos medicamentos: “A prefeitura esclarece que não se trata de uso obrigatório desses medicamentos nem de distribuição em massa, e, sim, de mais um serviço que a população terá acesso em decisão compartilhada com seu médico. É importante ressaltar que cabe ao médico a decisão da melhor terapia a ser aplicada”.