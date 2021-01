Depois da PGR, Pazuello também está na mira do TCU por causa da COVID

General Eduardo Pazuello diz que papel do ministério em Manaus foi apenas de ''apoio'' e que agiu para amenizar a crise de falta de oxigênio (foto: AGÊNCIA BRASIL %u2013 16/12/20)





Alvo de inquérito do Supremo Tribunal Federal para apuração de irregularidades na crise da falta de oxigênio no Amazonas e pela condução da pandemia do coronavírus no estado, o ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, também está na mira do Tribunal de Contas da União (TCU). Uma análise técnica do órgão apontou ilegalidade no uso de recursos do Sistema Único de Saúde (SUS) no fornecimento de hidroxicloroquina e cloroquina para pacientes com COVID-19. O método é defendido por Pazuello e pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido), mas não tem comprovação científica.





O Ministério da Saúde terá cinco dias úteis para explicar detalhes sobre o uso dos medicamentos, conforme despacho do relator do processo no TCU, ministro Benjamin Zymler. Uma das polêmicas na auditoria foi a criação do aplicativo TrarCOVID, que orientava o uso indiscriminado dos medicamentos, mas foi abolido. O objetivo do MS era testar a ferramenta em Manaus, que vive seu pior momento na pandemia, com a intenção de posteriormente expandir o uso para outras regiões do país. Instituições como o Conselho Federal de Medicina (CFM) e a Associação Médica Brasileira (AMB) pediram que o ministério retirasse o aplicativo do ar.





Segundo balanço feito na semana passada, a pasta distribuiu 120 mil comprimidos de hidroxicloroquina em Manaus, mesmo que a cidade tenha enfrentado crise no abastecimento de oxigênio, levando a várias mortes por asfixia e transferência de pacientes para outros estados.





A auditoria do TCU afirma que o uso do tratamento precoce só poderia ocorrer da forma “off label”, ou seja, fora das diretrizes do que prevê a bula do remédio. Nesse caso, para que medicamentos desse tipo sejam fornecido pelo SUS, seria necessária a autorização prévia da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa), o que não ocorreu. A própria agência se mostrou contrária ao uso de medicamentos sem comprovação científica, mas deixou a cargo dos médicos a responsabilidade de orientar o tratamento aos pacientes.





“Como não houve manifestação da Anvisa acerca da possibilidade de utilizar os medicamentos à base de cloroquina para tratamento da COVID-19 e tampouco dos órgãos internacionais antes mencionados (a ‘Anvisa’ de outros países), verifica-se não haver amparo legal para a utilização de recursos do SUS para o fornecimento desses medicamentos com essa finalidade”, diz a auditoria do TCU.





O ministro Benjamin Zymler também apontou que houve contradições em discursos e entrevistas recentes de Pazuello. O chefe da pasta da Saúde disse que não indicaria medicação para combate ao coronavírus, mas orientou as pessoas a procurarem por atendimento precoce nos serviços de saúde. O ministro do TCU, no entanto, pontuou a existência de uma nota informativa de maio de 2020 que contradiz o general, visto “que orienta a prescrição de kit de fármacos para o tratamento da COVID-19”. A primeira nota informativa foi publicada pelo Ministério da Saúde cinco dias depois de Pazuello assumir a pasta como ministro interino. Em agosto, o órgão mudou a nota.





“SITUAÇÃO DESCONHECIDA”





Pazuello disse ontem que o aumento de contaminações e internações em Manaus foi "uma situação completamente desconhecida para todo mundo". Ele voltou a afirmar que agiu para amenizar a crise e que o papel do ministério é somente de "apoio". "Tivemos salto da contaminação, triplicando o número de contaminados. Foi uma situação completamente desconhecida para todo mundo. Foi muito rápido", disse o ministro, em evento para inauguração de reabertura do Hospital Nilton Lins, em Manaus, que teve a capacidade de atendimento ampliada.





Ele apontou a variante do virus encontrada em Manaus como uma possível causa para o aumento das contaminações. Ele disse que a nova cepa está sendo estudada no Brasil e pela Universidade de Oxford, no Reino Unido. "Mandamos todo o material coletado para a Inglaterra, para que tenha posição exata sobre grau de contaminação e agressividade da nova cepa. Tendência é que contamina mais, mas com grau de agressividade semelhante à anterior. Mas é no número de contaminados, na propagação, que faz a diferença", disse.





O titular da Saúde afirmou que o fornecimento de oxigênio para o Amazonas foi "equalizado" e que mais de 300 pacientes foram transferidos para outros estados. "O objetivo é chegar em torno de 1,5 mil pessoas removidas", disse. O general voltou no último sábado a Manaus, na semana seguinte a uma passagem pela cidade que ficou marcada pela pressão pelo uso de medicamentos sem eficácia contra a COVID-19, como a cloroquina. O ministério afirma que Pazuello não tem data para deixar a cidade.