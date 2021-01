Lira otimista com conversa em Minas

Apoiado pelo presidente Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL) disse que encontros foram ''abertura de diálogo'' (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





Candidato à presidência da Câmara dos Deputados no biênio 2021-2023, o deputado federal Arthur Lira (PP-AL) encerrou ontem uma visita a Belo Horizonte e Minas Gerais em busca de apoio de líderes políticos e econômicos do estado. No último dia de encontros na capital mineira, o parlamentar se reuniu com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg), Flávio Roscoe. Lira comemorou o tempo em BH e considerou proveitosa a passagem pela capital mineira. Segundo o parlamentar, o momento foi de “abertura de diálogo”, já que ele pode liderar a Câmara a partir de fevereiro deste ano.





“Tivemos uma visita ao prefeito de Belo Horizonte, em um ato de aproximação, de abertura de pontes, de diálogo junto com a bancada mineira. Nós estivemos na Assembleia Legislativa, com o presidente da Assembleia, diversos deputados, e também uma reunião com o governador Zema, no BDMG. Conversa franca, abrindo pontes, ouvindo as necessidades, e na Fiemg foi para ouvir também o que pensam empresários, esses setores. Anotar e levar essas demandas e dar à bancada de Minas Gerais que é, como eleita pelo povo, interlocutora do estado perante todos os poderes e outros setores do estado”, afirmou Lira.





Na manhã de ontem, além de Roscoe, outros deputados federais mineiros que o acompanham na viagem participaram do encontro. Já na quinta-feira, a reunião foi com líderes políticos de BH e de Minas. Durante a tarde de quinta, Arthur Lira, apoiado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro (sem partido), encontrou-se com o prefeito de BH, Alexandre Kalil (PSD), e posteriormente com o presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ALMG), Agostinho Patrus (PV).





Já na parte da noite, o encontro foi com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo). Depois, uma reunião interna com os deputados federais que compõem a visita de Lira foi realizada. O alagoano deve ter a maioria dos votos da bancada mineira na eleição da Mesa Diretora, já que 29 dos 53 parlamentares do estado estiveram com o candidato.





“A nossa visita ao estado de Minas Gerais foi maravilhosa. Recebemos aqui o apoio da maioria maciça dos parlamentares mineiros”, afirmou Arthur Lira. Minas foi o 23º estado visitado por Lira neste “giro”, iniciado em janeiro deste ano em busca de apoio para a eleição à presidência da Câmara e sucessão do deputado federal Rodrigo Maia (DEM-RJ) no cargo. O próximo estado a ser visitado será o Mato Grosso do Sul, onde já teve agenda ontem.





O alagoano tem como principal rival na disputa o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP), que é apoiado pelo presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) e conta com o apoio oficial de partidos de esquerda. A votação, secreta, será em 1º de fevereiro. Para ser eleito, o candidato precisa da maioria simples dos 513 votos dos parlamentares da Câmara.