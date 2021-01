Mourão vê ''geopolítica da vacina''

Mourão disse que vinda dos insumo da China é responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores (foto: MARCELO FERREIRA/CB. D.A. PRESS - 13/9/19)





Brasília – O vice-presidente Hamilton Mourão (PRTB) chamou de “geopolítica da vacina” o impasse do Brasil com a China e a Índia, que impõem obstáculos à exportação de insumos e de imunizantes. "A gente tem que compreender a geopolítica da vacina", afirmou Mourão ao chegar à Vice-presidência ontem. Ele disse que a vacinação ocorre em velocidade morosa no mundo. "O que quero dizer com isso? Que existe uma corrida pela vacina. Ontem, nosso diretor da Organização Mundial da Saúde declarou que estava havendo pouca solidariedade nessa questão", declarou o vice.





"Essas vacinas usam os insumos farmacêuticos ativos, os IFAs, que são produzidos, a maior parte, em dois países, a Índia e a China, cuja população dá mais de um terço da população mundial, e eles têm os interesses geopolíticos deles, obviamente, a este respeito. Então, vamos ter que usar as armas da diplomacia", afirmou Mourão. Ele declarou ainda que o assunto está sob responsabilidade do Ministério das Relações Exteriores.





O atraso na operação de envio de um avião para recolher vacinas na Índia e o risco de adiamento da produção de imunizantes no Brasil geraram críticas ao chanceler Ernesto Araújo, que tem sido apontado por auxiliares do presidente Jair Bolsonaro como um dos responsáveis por crises diplomáticas. O chanceler também virou alvo de reclamações por causa do risco de o país ver atrasada a produção de vacinas sem a chegada de matéria- prima proveniente da China. Tanto o Butantan quanto a Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz) estão em alerta pelo represamento de insumos para os fármacos promovido pelo governo chinês. Ligado ao governo de São Paulo, o Butantan produz no Brasil a CoronaVac, enquanto a Fiocruz será a responsável por fabricar a Oxford/AstraZeneca.