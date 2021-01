Maia: China agilizará entrega de insumos

''É uma falta de diálogo incrível. A questão ideológica tem prevalecido sobre a questão de salvar vidas'' - Rodrigo Maia, presidente da Câmara dos Deputados





Brasília – O atraso na entrega de insumos da China ao Brasil gerou embate entre o Palácio do Planalto e o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia. O parlamentar, após conferência virtual com o embaixador chinês no Brasil, Yang Wanming, que o atraso na liberação de insumos para a produção da CoronaVac no Brasil se deve a razões técnicas, e não políticas. Ele destacou que o encontro foi positivo e que o embaixador deixou claro que não há obstáculo diplomático para entrega do material para os imunizantes. Segundo o parlamentar, há empenho do governo chinês para que os insumos cheguem o mais rapidamente possível ao Brasil.





Na terça-feira, a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) informou que teve de adiar de fevereiro para março a produção da vacina de Oxford/AstraZeneca porque a China vai atrasar a entrega de insumos. "O governo chinês vai trabalhar para acelerar a chegada desses insumos. O diálogo com o governo de São Paulo e o Instituto Butantan vai fazer com que a gente consiga avançar o mais rapidamente possível. A decisão do governo chinês é atender a população brasileira", destacou Maia.





"É uma falta de diálogo incrível. A questão ideológica tem prevalecido sobre a questão de salvar vidas", criticou o deputado. Ele destacou ainda a necessidade de manter a boa relação econômica com a China, sobretudo para o agronegócio. "A relação traz dividendos para a China e para o Brasil, mas só a decisão do embaixador [de fazer essa reunião] é a certeza da aceleração da exportação dos insumos", afirmou.





A reação do governo foi imediata. O ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, também fez reunião virtual com o embaixador. Em seguida, o chanceler Ernesto Araújo disse que não há divergências políticas com a China. “Temos relação madura, construtiva, muito correta, tranquila com a China. Não é um assunto político, é de demanda por um produto”, disse ele, sem citar Maia.





Coube ao ministro das Comunicações, Fábio Faria, afirmar que o governo é o único interlocutor oficial com a China. "O governo federal vem tratando com seriedade todas as questões referentes ao fornecimento de insumos farmacêuticos para produção de vacinas (IFA). O Ministério das Relações Exteriores, por meio da embaixada do Brasil em Pequim, tem mantido negociações com o governo da China", afirmou ele pelas redes sociais.





Segundo Faria, outros ministros têm conversado com o embaixador Yang Wanming. "No dia de hoje, foi realizada com o embaixador uma conferência telefônica com participação dos ministros da Saúde, da Agricultura e das Comunicações", destacou.





Em seguida, Rodrigo Maia comentou pelo Twitter a reação do ministro Fábio Faria: “Ótima notícia. Finalmente o governo entendeu a importância de manter uma boa relação com a China. Menos ideologia e mais pragmatismo costumam render frutos”.





“TRATAMENTO PRECOCE”





O Conselho Nacional de Saúde (CNS) quer que o Ministério da Saúde revogue orientações que incentivam o uso de um tratamento precoce, formado por medicamentos sem eficácia comprovada, para tratar casos de COVID-19. O documento foi enviado à pasta na terça-feira. Medicamentos como a hidroxicloroquina e a ivermectina compõem o coquetel sugerido pela equipe de Pazuello.





O CNS, que compõe a estrutura do ministério por monitorar as políticas praticadas pela rede pública, pede que a saúde federal anule documentos como notas técnicas, protocolos e ofícios que abordem a utilização de medicamentos sem eficácia contra o novo coronavírus.





Na segunda-feira, Pazuello mentiu e disse que o governo não orienta “tratamento precoce”, mas, sim, “atendimento precoce” aos pacientes com sintomas da infecção. Embora Pazuello tenha dito nunca ter autorizado protocolo relacionado a medicamentos, o ministério recomenda, em documento de julho do ano passado, a utilização de hidroxicloroquina e azitromicina. “Estamos orientando por ofício que seja revogada toda e qualquer publicação do Ministério da Saúde que oriente o tratamento precoce”, disse o presidente do CNS, Fernando Pigatto, corroborando orientação da Anvisa.





APLICATIVO

No último dia 14, Pazuello lançou o aplicativo TrateCov, que promete receitar medicamentos conforme os sintomas dos internautas. A ideia é, justamente, pôr em prática o tão falado “tratamento precoce”. O app é, em tese, voltado exclusivamente ao uso de profissionais de saúde, orientados a utilizá-lo como auxiliar virtual na prescrição de cinco drogas sem eficácia contra o novo coronavírus: hidroxicloroquina, cloroquina, ivermectina, azitromicina e doxiciclina. Na prática, qualquer leigo pode preencher um formulário disponibilizado pelo governo federal e obter, nesse ambiente, uma 'sugestão' de terapia.





O ministro lançou o aplicativo em Manaus (AM), que enfrenta crise humanitária em virtude de problemas no abastecimento de oxigênio aos hospitais. Nesta semana, em conversa com apoiadores, Bolsonaro clamou: "Não desistam do tratamento precoce".





Infectologistas consultados pelo Estado de Minas classificaram o aplicativo como “arma genocida” e apontaram as consequências da oficialização do tratamento precoce pelo Ministério da Saúde. Membro do comitê de enfrentamento à COVID-19 da Prefeitura de Belo Horizonte, Carlos Starling alertou que algumas substâncias do rol de prescrição do aplicativo podem até mesmo agravar quadros leves. "A pessoa usa, por exemplo, um corticoide no início dos sintomas da doença, como recomendam os charlatães. Mas sabe o que acontece? Ele pode reduzir a imunidade, porque esse é um efeito comum de corticoides. Com isso, um quadro que poderia ser leve pode se agravar”, explica.





Já o infectologista Unaí Tupinambás diz que os medicamentos produzem no paciente falsa sensação de segurança. “A promessa mentirosa é a de que essas drogas protegem ou barram a evolução da infecção. Então, deixam de procurar o serviço de saúde, pois creem que o tratamento vai resolver. O quadro pode se agravar e, quando o paciente finalmente for ao hospital, pode ser tarde”, alerta.