(foto: THIAGO RIBEIRO/AGIF)





O Rio de Janeiro vacinou ontem as duas primeiras pessoas contra a COVID. O imunizante foi aplicado em um ato simbólico aos pés do Cristo Redentor na técnica de enfermagem Dulcinéia da Silva Lopes (D), de 54 anos, e na idosa Teresinha da Conceição (E), de 80, que foi acolhida pela prefeitura em 2015. Ela estava em situação de vulnerabilidade social, porque sua casa foi demolida pela Defesa Civil no Bairro Santo Cristo, na zona portuária, sem saneamento básico e perto de ribanceira. Terezinha é beneficiária do Benefício de Prestação Continuada (BPC), não tem filhos e nunca foi casada. Faz parte do projeto do município do Rio de Janeiro chamado de "Agente experiente". A aplicação da vacina em Terezinha, entretanto, ocorreu em meio à informação de que o Ministério da Saúde excluiu todos os idosos com mais de 75 anos do grupo de pessoas que serão atendidos na primeira fase de imunização.