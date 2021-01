Bolsonaro diz que a vacina é do Brasil, dois meses depois de negar compra

''A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: ANTONIO CRUZ/AGÊNCIA BRASIL - 9/11/20)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro disse a apoiadores ontem, no Palácio da Alvorada, que a “vacina é do Brasil, não é de nenhum governador”, citando o chefe do Executivo paulista, João Doria, que se antecipou e imunizou a primeira pessoa no país contra o novo coronavírus. “Apesar da vacina... Apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Agora, havendo disponibilidade no mercado, a gente vai comprar e vai atrás de contratos que fizemos, que era para ter chegado vacina aqui. Então, está liberada a aplicação no Brasil. A vacina é do Brasil. Não é de nenhum governador, não. É do Brasil", afirmou.





Bolsonaro ainda não havia falado no assunto desde a aprovação pela Anvisa da CoronaVac, da farmacêutica chinesa Sinovac, que, no Brasil, é produzida em parceria com o Instituto Butantan, e da vacina de Oxford/AstraZeneca, fabricada no Brasil em parceria com a Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz).





Mesmo dizendo que a vacina não é de nenhum governador, o próprio presidente já havia chamado a CoronaVac de "vacina chinesa de João Doria" e criticado o imunizante ao longo de toda a pandemia do novo coronavírus. Bolsonaro chegou a dizer que não iria adquirir o imunizante em dezembro do ano passado, quando o ministro Eduardo Pazuello anunciou a aquisição de 46 milhões de doses.





Após a aprovação do uso da CoronaVac, João Doria iniciou a aplicação do imunizante no estado já no domingo. A situação foi considerada derrota de Bolsonaro, visto que Doria é seu adversário político e a imunização começou antes mesmo de uma ação parte do governo federal. Agora, o governo quer desgastar a imagem do tucano para evitar maior capitalização política sobre o imunizante. Ao todo, são 6 milhões de doses, incluindo 1,4 milhão que ficaram em SP, e 4,6 milhões distribuídos aos outros estados e ao Distrito Federal.





MANAUS

Bolsonaro voltou a se eximir de culpa pela falta de oxigênio em Manaus, que causou dezenas de mortes. Crítico da Venezuela, afirmou que vai aceitar a ajuda de envio de cilindros, mas alfinetou o presidente do país vizinho, Nicolás Maduro. Na quinta-feira, Maduro ofereceu oxigênio hospitalar produzido na Venezuela para amenizar o colapso no sistema de saúde de Manaus. “Agora se fala que a Venezuela está fornecendo oxigênio para Manaus. É White Martins, é uma empresa multinacional que está lá também. Agora, se o Maduro quiser fornecer oxigênio para nós, vamos receber, sem problema nenhum. Agora, ele poderia dar auxílio emergencial para o seu povo também. O salário mínimo lá não compra meio quilo de arroz. Não tem mais cachorro lá, por que será? Alguma peste? Comeram os cachorros todos. Comeram os gatos todos", alfinetou.





Bolsonaro ainda teceu críticas à aparência de Maduro e ao seu peso. "Vem uns idiotas, eu vejo aí, elogiando 'olha o Maduro, que coração grande ele tem'. Realmente, daquele tamanho, 200 quilos, dois metros de altura, o coração dele deve ser muito grande. Nada mais além disso", disse rindo com apoiadores. Ele alegou que o caos na capital do Amazonas ocorreu por “luta de poder” e que cabe aos secretários sinalizarem a falta de medicamento ou insumo hospitalar. "Você vê. Tem um problema em Manaus. A gente lamenta as mortes por asfixia, por falta de oxigênio, culpam o governo. Nós destinamos bilhões para os estados. Agora, quem detecta a falta de medicamento, a ausência é o respectivo secretário de Saúde, estadual e municipal. Daqui a pouco vai faltar band-aid no Rio de Janeiro e vão querer me culpar. Mas não tem problema, não. A gente sabe que é a luta pelo poder. Nós passamos um ano completamente atípico em 2020, muita coisa queria fazer, não fiz por falta de recursos”, justificou.





O ministro da Saúde, general Eduardo Pazuello, foi avisado pela Advocacia- Geral da União pelo menos quatro dias antes da crise sobre a escassez crítica de oxigênio no estado por integrantes do governo do Amazonas e pela empresa que fornece o produto. Mas não tomou as providências necessárias para garantir o fornecimento do material, de acordo com a publicação.





Enquanto isso...





...Cresce rejeição ao governo

A rejeição ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) subiu de 35%, em dezembro do ano passado, para 40% neste mês. É o que aponta a pesquisa XP/Ipespe divulgada ontem. Esse percentual é equivalente às pessoas que consideram o governo ruim ou péssimo. O número é similar ao do início da pandemia do novo coronavírus, em abril de 2020. O percentual dos que aprovam o governo e o consideram ótimo ou bom também caiu, de 38% para 32%. É a primeira vez, desde maio de 2020, em que há um aumento no percentual dos críticos e diminuição na aprovação do governo Bolsonaro. Ainda segundo o levantamento, a culpa no aumento da rejeição ao presidente está na atuação de Bolsonaro na pandemia. Isso porque 52% dos entrevistados consideram a gestão ruim ou péssima, 4 pontos a mais do que em dezembro. Ao questionar a população sobre a imunização contra a COVID-19, a pesquisa apontou que 68% dos entrevistados disseram que se vacinarão com certeza. Entre os eleitores declarados de Bolsonaro, no entanto, esse percentual cai para 58%. A pesquisa XP/Ipespe entrevistou 1 mil pessoas entre 11 e 14 de janeiro. A margem de erro é de 3,2 pontos percentuais para mais ou para menos.