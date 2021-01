Zema e Kalil oferecem ajuda ao AM

Atendimento no Hospital 28 de agosto, o principal pronto-socorro de Manaus, entrou em colapso (foto: MICHAEL DANTAS/AFP)





O governo do Amazonas pediu ajuda a outros estados para garantir atendimento a pelo menos 60 recém-nascidos e centenas de pacientes de COVID, devido ao colapso na saúde. O governador de Minas, Romeu Zema (Novo), ofereceu ajuda. “Disponibilizaremos leitos de UTI pediátrica para atender as crianças do Amazonas. Equipes de saúde estão operacionalizando o transporte das crianças para Minas. Nós, mineiros, que já fomos muito ajudados em momentos de dor, estamos solidários”, escreveu ele em mensagem nas redes sociais.





O prefeito de BH, Alexandre Kalil, também ofereceu ajuda a Manaus. Pelo Twitter, ele disponibilizou vagas em UTIs na capital mineira para moradores da capital do Amazonas e disse que receberá crianças da mesma localidade. “Estou perplexo e indignado. Que país é esse?", afirmou.





O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), também se ofereceu para acolher os bebês. "São Paulo atenderá integralmente estes 60 bebês. Já pedi para falar com o secretário de Saúde do estado do Amazonas. Acolheremos todos que puderem ser transportados aqui para São Paulo. É o fim do mundo isso, para quem é pai ou mãe, não ter oxigênio para bebê. É uma irresponsabilidade do governo Bolsonaro", disse o governador. O estado do Maranhão também divulgou que vai receber cinco recém-nascidos.





Entre 1º e 11 de janeiro, foram registradas 1.979 novas internações pelo novo coronavírus, contra 2.128 em abril de 2020 – pior mês desde a chegada da pandemia. Até ontem, mais de 400 pacientes das redes pública e privada de saúde aguardavam um leito para internação, a maioria em Manaus, que concentra a maior parte das hospitalizações. O último boletim epidemiológico, divulgado pelo governo estadual, aponta que a ocupação na UTI para COVID-19 é de 93,9% na rede pública da capital amazonense e de 86,73% na rede privada da cidade, o que representa uma média geral de 90,4%.





Os enterros de vítimas da COVID-19 também batem recordes: nos primeiros 10 dias de 2021, foram registrados 379, mais do que os 348 de maio.





Manaus viveu mais um dia de caos. Enquanto ao menos 247 pacientes estão sendo transferidos para sete estados, o Hospital 28 de Agosto, maior pronto-socorro da cidade, está com as portas fechadas e precisa de ajuda da Polícia Militar para evitar tumulto na entrada. Familiares estão sendo orientados a levar o próprio oxigênio para evitar a morte por asfixia do parente internado. Há relato de pacientes que morreram na maca da ambulância por falta de atendimento.





"Há pessoas morrendo na maca da ambulância porque não tem como entrar no hospital. Estamos aqui para atender e sofremos também", disse o médico José Francisco dos Santos, supervisor de cirurgia no hospital há 35 anos. "A Polícia Militar está em frente à maioria dos hospitais para tentar manter a ordem e evitar a invasão. Estão achando que é o médico que não está deixando entrar. Não é verdade. O médico está lá dentro tentando manter os pacientes vivos. A má gestão da saúde do estado é que deixou chegar a esse ponto", acrescentou.





A unidade tem 52 leitos de UTI e todos estão ocupados. São ao menos 100 pacientes, entre enfermaria e unidade de tratamento intensivo, com necessidade de oxigenação. De acordo com Santos, a situação de calamidade é semelhante em muitos outros hospitais públicos e particulares. No 28 de Agosto, chegou uma nova remessa de oxigênio, mas é insuficiente para manter o fluxo do local na normalidade.





"Temos pedidos de cirurgia de urgência para pacientes com complicações por covid. Mas temos que esperar o oxigênio chegar para poder botar o paciente na sala. O oxigênio é fundamental para manter um hospital em funcionamento."





Santos contou que há médicos que estão optando pela solução de diminuir o fluxo de oxigênio para todos e assim atender mais doentes e evitar a morte por asfixia. "É uma medida de emergência, mas que também tem consequências. Os pacientes ficarão com sequelas, pois permanecerão por muito tempo com fluxo baixo de oxigênio. Continuamos em pé de guerra." Dos cinco andares do 28 de Agosto, quatro foram destinados aos pacientes internados pelo coronavírus. O consumo diário de oxigênio no hospital é de 2 a 3 metros cúbicos por hora. A capacidade foi reduzida a um quarto nos últimos dias, segundo Santos.