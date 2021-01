Bolsonaro volta atacar Kalil por causa de medidas rígidas contra Covid

''O cara (Kalil) lá está fazendo barbaridades agora, fechando tudo... E já tinha fechado tudo anteriormente'' - Jair Bolsonaro (sem partido), presidente da República (foto: MARCOS CORREA/PR - 22/11/20)





O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) voltou a criticar, pela segunda vez nesta semana, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), por causa das rígidas medidas de combate ao novo coronavírus determinadas pelo chefe do Executivo da capital mineira. Em conversa com seguidores no Palácio da Alvorada, ontem, Bolsonaro, sem citar Kalil, atacou governadores e prefeitos que fecharam o comércio e ampliaram o isolamento social. "Quem vota nos parlamentares é o povo. Por exemplo, eu pedi voto para candidato a prefeito de BH. Perdi. É natural. O cara lá está fazendo barbaridades agora, fechando tudo... E já tinha fechado tudo anteriormente", disse o presidente. Foi o terceiro dia consecutivo de embate entre Bolsonaro e Kalil. Na segunda-feira, o presidente já havia criticado o prefeito, que rebateu em entrevista no dia seguinte. Enquanto isso, o governador Romeu Zema (Novo), desafeto de Kalil, defendeu o presidente da República.



''Temos prefeitos que estão se aproveitando dessa situação. Não cabe a mim julgar cada um dos 853 prefeitos. Ele (Kalil) é um entre eles'' - Romeu Zema (Novo), governador de Minas Gerais (foto: JUAREZ RODRIGUES/EM/DA./PRESS - 5/10/20)



O prefeito de BH não chegou a responder à crítica de ontem, mas na terça-feira reagiu. O presidente afirmou o seguinte, também em conversa com apoiadores no Alvorada: “Quem é que roubou o emprego de vocês aqui? Fui eu? Eu fechei alguma coisa? Não fechei nada. Fecharam tudo, e agora estou vendo alguns prefeitos fechando novamente, como o de Belo Horizonte: ‘Ah, eu vou fechar os restaurantes, os bares…’ Fechando para quê?”





Kalil, então, afirmou. "Respeito o presidente da República, só que ele sabe meu nome e quando ele tinha 2% [de intenções de voto à Presidência] e, humildemente, pediu uma audiência na prefeitura, foi recebido. Eu, realmente, sou o responsável, por isso eles não vão buzinar na porta do palácio, vão buzinar aqui. Quem me deu essa responsabilidade foi o STF (Supremo Tribunal Federal), para toda a federação. Ou alguém tem dúvida disso?", afirmou o prefeito em entrevista à rádio Itatiaia, na terça-feira.





“CULPADO”





Alexandre Kalil se referiu à autonomia garantida pelo STF aos municípios para adotar medidas contra a pandemia. "Sou mesmo [culpado], porque eu fui obrigado pelo STF a pegar essa bucha, porque os governos não tiveram coragem de pegar. Eu não peguei essa bucha e joguei no meu colo porque eu quis, não, porque eu sou mandão, não. É porque o STF disse: Do jeito que está, não dá, cada município cuide de si. Eu sou culpado de tudo que acontece nesta cidade, sim", afirmou.



''Fui obrigado pelo STF a pegar essa bucha. O STF disse: do jeito que está não dá, cada município cuide de si'' - Alexandre Kalil (PSD), prefeito de Belo Horizonte (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS - 14/10/20)



Em dezembro, Kalil já havia respondido aos ataques de Bolsonaro. Na ocasião, durante transmissão ao vivo pelas redes sociais, Bolsonaro disse que o fechamento do comércio da capital mineira era “problema” dos belo-horizontinos que reelegeram Kalil. “Tem prefeitos novos assumindo agora em janeiro. A vacina não vai estar pronta em dezembro, então vai depender dos prefeitos. Você que reelegeu o prefeito da tua cidade, você conhecia a vida dele. Você conhecia o prefeito de Belo Horizonte? Eu pedi voto para outro cara (Bruno Engler), e reelegeu o cara (Kalil)? Ele fechou tudo. Qual vai ser a atitude dele agora? Não sei. Mas vocês escolheram ele. Então, se ele fechar, o problema é teu. Você não votou nele?”, disse Bolsonaro.





Em entrevista coletiva sobre a COVID-19, no dia seguinte, Kalil rebateu Bolsonaro: “Que bom que o presidente olhou para Belo Horizonte, porque até hoje, com tudo que aconteceu aqui, ele mandou R$ 7 milhões para BH quando a cidade foi devastada. Nós gastamos, só na cidade, R$ 200 milhões para reconstruir. Ainda bem que lembrou que Belo Horizonte existe. Vamos ver se vai lembrar na hora de mandar alguma ajuda a mais para a cidade", afirmou, após reclamar da falta de ajuda financeira do governo federal para reparar os estragos causados pelas chuvas no início de 2020. (Com agências)