Bolsonaro ataca Kalil pelo 3º dia consecutivo: 'Fazendo barbaridades'

O prefeito de Belo Horizonte,(PSD) virou vidraça. Ao menos para o presidente(sem partido). Nesta quinta-feira (12/01), pelo terceiro dia consecutivo, Bolsonaro criticou o prefeito por causa da conduta de Kalil no enfrentamento daO presidente disse, em conversa com seguidores, usando Kalil como exemplo, que ele condena o posicionamento de governadores e prefeitos frente à pandemia doBolsonaro é contrário, a despeito do que fala a ciência, às medidas de restrição para enfrentamento à pandemia, como o isolamento social e a paralisação de atividades comerciais."Quem vota nos parlamentares é o povo. Por exemplo, eu pedi voto para candidato a prefeito de BH. Perdi. É natural. O cara lá está fazendo barbaridade agora, fechando tudo... E já tinha fechado tudo anteriormente", disse Bolsonaro, em referência a Kalil.Kalil tem respondido às críticas de Bolsonaro na mesma moeda, usando de ironia: 'Ainda bem que lembrou que BH existe' , respondeu da última vez em que Bolsonaro se referiu a ele em público.Sobre a declaração desta quinta-feira, ainda não um posicionamento de Kalil ou de sua assessoria.O nome de Kalil tem sido ventilado por seus correligionários para a disputa à Presidência da República. O presidente do PSD, partido de Kalil, o ex-prefeito Gilberto Kassab já citou a possibilidade de o prefeito de Belo Horizonte disputar o Palácio do Planalto em 2022. Talvez isso explique a rixa recente de Bolsonaro com Kalil, eventual adversário de Bolsonaro em 2022, quando ele pretende disputar a reeleição.O deputado estadual Bruno Engler (PRTB), apoiado pelo presidente, recebeu 9,95% dos votos durante a eleição municipal do último ano e ficou em segundo lugar na disputa.Kalil foi reeleito no primeiro turno com 63,36% dos votos.Nesta semana, em uma nova tentativa de conter o avanço do novo coronavírus na cidade, a prefeitura da capital mineira publicou novo decreto que determina o fechamento de todo o comércio não essencial de Belo Horizonte.