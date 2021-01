Simone Tebet já faz campanha

''O auxílio emergencial, com responsabilidade, observando os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite do teto de gastos, ainda que com menor valor, tem que estar na agenda de qualquer candidato'' - Simone Tebet (MDB-MS), candidata à presidência do Senado (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO - 10/7/19)





Brasília – O MDB vai tentar voltar ao comando do Senado com a candidatura de Simone Tebet (MDB-MS), confirmada ontem. O partido tem 13 senadores e agora vai à caça de apoio para enfrentar Rodrigo Pacheco (DEM-MG). Depois de confirmar sua candidatura, Simone Tebet já adotou discurso de candidata e defendeu a discussão de nova rodada do auxílio emergencial. De acordo com ela, essa é uma "agenda de um país que começa a passar fome". Há pressão no Congresso para a retomada do benefício, pago a trabalhadores informais e desempregados durante a pandemia de COVID-19. O tema, porém, preocupa a equipe econômica e agentes do mercado financeiro. "O auxílio emergencial, com responsabilidade, observando os critérios da Lei de Responsabilidade Fiscal, o limite do teto de gastos, ainda que com menor valor, tem sim que estar na agenda de qualquer candidato", disse Tebet em entrevista a jornalistas após ser oficializada pelo MDB como candidata à presidência da Casa.





Simone Tebet ocupa papel de destaque nos trabalhos do Congresso Nacional. Ela é a presidente da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o mais importante colegiado da Casa, e responsável por fazer a primeira análise formal de todos os projetos que chegam aos senadores. Primeira mulher a comandar a CCJ, a advogada, de 50 anos, quer ser a primeira senadora a presidir a Casa. No Senado, também integra as comissões mistas de Combate à Violência contra a Mulher e da Reforma Tributária, que atuam em parceria com a Câmara dos Deputados. O colegiado de Relações Exteriores e Defesa Nacional também tem a participação de Tebet. A parlamentar tem especialização em ciência do direito e mestrado em direito do Estado.





Tebet está no Senado desde 2015 — portanto, seu mandato de oito anos se encerra no fim do próximo ano. Antes de chegar a Brasília, Simone Tebet foi deputada estadual no Mato Grosso do Sul de 2003 a 2005. Depois, foi eleita prefeita de Três Lagoas, cargo que exerceu até 2010 e concorreu como vice-governadora na chapa de André Puccinelli, que venceu a disputa.





Em 2014, quando venceu a corrida pelo Senado, Tebet liderou coligação composta, além do MDB, por PSB, Avante (então PTdoB), PSC, PRTB, Republicanos (então PRB), Podemos (então PTN) e Patriota (então PEN). O extinto PHS também engrossou o cordão. “Agora, em um degrau superior, sinto o mesmo que quando assumi, como a primeira mulher, a presidência da CCJ do Senado: um misto de orgulho pelo fato e de indignação com a história. Afinal, não deixa de ser mais um exemplo de como a mulher brasileira demorou tanto a ocupar espaços de poder no nosso país. Somos a maioria da população, dos eleitores, dos estudantes universitários, e o timbre de voz da direção maior do Legislativo brasileiro continua sendo masculino. A galeria de fotos dos ex-presidentes do Senado é devedora com as mulheres brasileiras”, disse.





O desafio emedebista, agora, é construir alianças em prol da maioria dos 81 votos em jogo. Candidato do atual presidente, Davi Alcolumbre (DEM-AP), Pacheco já conta com o apoio de partidos que, juntos, têm 31 parlamentares. O mineiro tem o aval de PSD, Pros, PT, PSC, Republicanos e PL. Ao lado de MDB e Progressistas, os senadores do Republicanos formam o bloco parlamentar Unidos pelo Senado, o que não impediu o apoio da legenda a Pacheco.