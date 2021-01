''Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém'', diz Jair Bolsonaro

''Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos pela lei do teto. Alguns querem que eu minta e fale: 'Ô, o Brasil está uma maravilha'. Não está uma maravilha. Sabe a nossa dívida quanto é que está? R$ 5 trilhões. Isso é sinônimo de que estamos bem ou estamos mal'' - Jair Bolsonaro, Presidente da República (foto: EVARISTO SÁ/AFP %u2013 5/1/21)



Brasília - O presidente Jair Bolsonaro afirmou ontem que “só papai do céu” o tira da cadeira de presidente. A declaração foi feita a apoiadores na saída do Palácio da Alvorada. O chefe do Executivo disse que tem muita paciência e repetiu que é "imbrochável". “Você não sabe o tamanho da minha paciência. Eu sou imbrochável, tá ok? Então, vão ter que aturar. Só papai do céu me tira daqui, mais ninguém”, afirmou. Bolsonaro também afirmou que não é possível ser um presidente perfeito para toda a população, mas alegou que o governo tem entregue obras, mesmo com pouca verba disponível, por conta do teto de gastos.





“Logicamente, você não vai ter nunca um presidente perfeito? Mas tem que fazer comparações. Dois anos sem nenhum escândalo de corrupção. Cada vez menos recursos pela lei do teto, fazendo mais. Alguns querem que eu minta e fale: 'Ô, o Brasil está uma maravilha'. Não está uma maravilha. Sabe a nossa dívida quanto é que está? R$ 5 trilhões. Isso é sinônimo de que estamos bem ou estamos mal”, questionou?

O mandatário ainda falou sobre a posição do Brasil no ranking de mortos pela COVID-19. "Há pouco tempo éramos o quinto em número de mortos por milhão. Agora somos o 24º. Só tem uma explicação: tratamento precoce. Quem não quiser tomar (a vacina) não toma. Fica com falta de ar e vai para o hospital para ser intubado sem problema nenhum", disse, referindo-se ao tratamento com annita, ivermectina e cloroquina, defendido por ele na fase inicial da doença, mas que não possui comprovação científica de eficácia.





MOURÃO





Já o vice-presidente Hamilton Mourão saiu em defesa de Bolsonaro e criticou o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ). Ele afirmou que Maia, está "perdendo a mão" nas críticas contra o governo. O general caracterizou como uma “briga de rua” as rusgas entre o líder da Casa Legislativa e Bolsonaro. A declaração foi dada à Rádio Gaúcha. “Eu tenho apreço pelo deputado Rodrigo Maia, pela trajetória política dele, mas, nitidamente ele está perdendo a mão. Parece que esse final de período dele aí, de cinco anos como presidente da Câmara, está mexendo aí com a cabeça dele, em consequência das declarações que são totalmente fora de propósito, que não contribuem e não constroem nada em termos de política no nosso país. É pura e simplesmente uma briga de rua.”





A mudança de tom, justificou Mourão, se deve à briga pela presidência da Câmara. “Julgo que é essa questão da disputa da presidência da Câmara, onde ele tem um candidato e o nosso governo tem outro candidato, e uma derrota do grupo do deputado do Rodrigo Maia o deixaria numa posição desvantajosa. Acho que isso leva a que ele tenha algumas atitudes que, na minha visão, não são as mais corretas, nem as mais elegantes”, observou.





No último sábado, Maia chamou Bolsonaro de covarde. "Bolsonaro é covarde", escreveu Maia ao compartilhar uma notícia segundo a qual Bolsonaro teria culpado o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, pelo atraso da vacinação no Brasil. Horas depois, em nova publicação, Maia escreveu: "Bolsonaro: 200 mil vidas perdidas até agora. Você tem culpa".





Mourão disse ainda que o governo precisa "trabalhar forte" neste ano para avançar com as pautas no Congresso, além de manter uma "boa conexão" com os parlamentares eleitos para as mesas do Congresso em fevereiro. Na Câmara, o vice-presidente destacou que os principais candidatos, Baleia Rossi e Arthur Lira, votaram alinhados com o governo na maioria dos casos.





"Em qualquer hipótese (de eleição), o governo tem que ter uma boa conexão, ligação com Câmara e com o Senado no sentido da gente conseguir aprovar aí aquilo que é necessário para o País poder avançar", afirmou para jornalista nesta manhã. Ele citou que o governo ainda precisa avançar na agenda de reformas e de propostas de emenda à constituição (PEC) que estão paradas, como a Emergencial. "Temos não só aquelas PECs que estão ali desde o começo do ano passado, mas a questão das reformas. Então, nós precisamos trabalhar forte este ano", ressaltou. Na Câmara, Mourão comentou que a disputa será "apertada" e sugeriu aguardar o desfecho.





“Na minha visão, os dois que estão candidatos ali, se você for analisar, mais de 90% dos casos votaram com o governo, os dois", disse. Mourão retornou ontem ao expediente normal de trabalho após um período de isolamento depois de testar positivo para a COVID-19 no dia 27 de dezembro. Além da aprovação de pautas do governo que estão pendentes no Congresso, Mourão também afirmou que espera um trabalho "mais efetivo" do Conselho Nacional da Amazônia, presidido por ele.





Mourão afirmou que não enxerga no atual cenário político uma liderança consistente capaz de enfrentar o presidente Jair Bolsonaro na corrida à reeleição em 2022. A declaração foi dada à Rádio Gaúcha. Hoje não tem liderança consistente de oposição ao presidente Bolsonaro. Vai ter que ainda andar. O pessoal vai ter que remar um pouquinho mais para poder aglutinar apoios e, a partir daí, apresentar uma liderança viável para o restante da população”, declarou.





A respeito de uma possibilidade de frente ampla de partidos para lançar um único candidato, o vice-presidente apontou que considera a opção “difícil”. “Acho difícil, porque os interesses são muito fragmentados aqui no Brasil”, ressaltou.