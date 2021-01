Pacheco recebe apoio de PT e PSC

Rodrigo Pacheco (DEM-MG) já tem o apoio de 28 dos 81 senadores (foto: PEDRO FRANÇA/AGÊNCIA SENADO - 6/9/20)





O PT e o PSC vão apoiar Rodrigo Pacheco, líder do DEM na disputa pela presidência do Senado. A bancada das legendas oficializou o apoio no início da tarde de ontem, mas interlocutores ligados a Pacheco já davam a aliança como certa. Nome desejado pelo atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP), para lhe suceder, Pacheco terá amplo cordão de apoios à sua candidatura. O PSD, que tem a segunda maior bancada na Casa, com 11 representantes, já formalizou a aliança. Republicanos e Pros também. Com o respaldo dos petistas, Pacheco contabiliza a adesão de 28 senadores. Na Câmara, o PT aderiu à campanha do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) ao comando da Casa justamente sob o argumento de que não poderia estar ao mesmo lado do "candidato de Bolsonaro", que ali é Arthur Lira (Progressistas-AL).





Se o líder do DEM vencer a disputa, o PT poderá ganhar o comando de duas comissões, além de cargo na Mesa Diretora do Senado. O PT conta com seis senadores. O líder do grupo é o sergipano Rogério Carvalho. Para apoiar Pacheco, o partido propôs uma série de compromissos, encabeçados pela defesa do Estado democrático de direito. O partido sustenta ainda a necessidade de dar independência ao Poder Legislativo.





Os outros eixos encaminhados pelo PT a Pacheco são a busca por alternativas para sanar a crise econômica imposta pelo novo coronavírus, a luta contra discriminações, combate à fome, defesa de programas amplos de imunização contra a COVID-19 e manutenção do auxílio emergencial. Meio ambiente e desenvolvimento sustentável também são bandeiras que o partido ressalta como importantes no documento que oficializa o apoio ao mineiro.





A costura em torno de Rodrigo Pacheco, que foi candidato à Prefeitura de Belo Horizonte em 2016, é bastante ampla. O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) também já declarou apoio ao parlamentar mineiro. “Todos os apoios são importantes para construirmos um caminho de pacificação, união e de solução para os problemas do Brasil”, disse o parlamentar ao Estado de Minas sobre o aval recebido do chefe do Executivo nacional.





A tendência, contudo, é de que Pacheco não tenha o apoio de sua antiga legenda, o MDB. Com a maior bancada do Senado — 13 representantes — a sigla deve ter candidato próprio. Eduardo Braga (AM), Eduardo Gomes (TO), Fernando Bezerra Coelho (PE) e Simone Tebet (MS) são cotados. Na semana passada, o líder do MDB, Eduardo Braga, tinha a expectativa de obter apoio do PT à sua candidatura. Por isso, ele havia pedido ao partido que adiasse o anúncio até a definição de quem será o postulante do MDB.





Ainda ontem, Pacheco ganhou outro apoio. O Partido Social Cristão (PSC) oficializou sua adesão ao parlamentar. A aliança garante mais um voto a Pacheco na eleição interna, visto que o PSC é representado, na Câmara Alta do Congresso Nacional, por Zequinha Marinho, do Pará. PSC e DEM compõem o mesmo bloco parlamentar no Senado. Em nota, Zequinha diz crer que Pacheco “reúne todas as condições para conduzir os trabalhos legislativos”.