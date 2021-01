Dois deputados mineiros são azarões na disputa pelo comando da Câmara

''Não sou candidato do presidente Jair Bolsonaro ou de Rodrigo Maia. Sou o candidato do plenário. Quero uma pauta construtiva para o Brasil. Tenho condições de buscar harmonia com a oposição e com o presidente'' - Fábio Ramalho (MDB-MG), deputado federal (foto: NAJARA ARAÚJO/CÂMARA DOS DEPUTADOS - 5/5/20)





Pelo menos dois deputados mineiros devem disputar a presidência da Câmara dos Deputados, em 2 de fevereiro. André Janones (Avante) e Fábio Ramalho (MDB) são os parlamentares de Minas Gerais que confirmaram suas candidaturas até o momento. Mas os mineiros correm por fora em uma eleição que deve ficar polarizada entre Baleia Rossi (MDB-SP), candidato apoiado pelo atual presidente, Rodrigo Maia (MDB-RJ), e Arthur Lira (PP-AL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).





Além de Maia, Baleia Rossi é apoiado por 11 legendas (Cidadania, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, PSL, PT, PV e Rede), que somam 261 deputados. Já Arthur Lira conta com o apoio de outros nove partidos (Avante, Patriota, PL, PP, Pros, PSC, PSD, Republicanos e Solidariedade), totalizando 196 parlamentares.





O deputado Fábio Ramalho 'peitou' o MDB e lançou candidatura autônoma para concorrer à presidência da Casa. O deputado tem destacado essa independência em suas manifestações. “Não sou candidato do presidente Jair Bolsonaro ou de Rodrigo Maia. Sou o candidato do plenário. Quero uma pauta construtiva para o Brasil, de harmonia. Tenho condições de buscar essa harmonia, tanto com a oposição quanto com o presidente. (...) Os líderes que polarizam essa disputa pela presidência pedem por uma Câmara independente, mas é só da porta pra fora. Porque, para dentro, só serve a rédea curta e cabresto. Isso tem que mudar! Câmara independente significa deputado independente!”, declarou Ramalho pelo Twitter. Eleito para o quarto mandato por Minas Gerais, o empresário Fábio Augusto Ramalho dos Santos tem 59 anos e é natural de Brasília.



''Sem conchavos políticos e sem toma lá dá cá! Mas a força do povo é maior! Por isso, curtam e compartilhem essa imagem para gritar aos quatro cantos que o povo vai ter candidato à presidência da Câmara'' - André Janones (Avante-MG), deputado federal (foto: RICARBO ALBERTINI/DIVULGAÇÃO - 15/10/19)



André Janones anunciou sua candidatura por meio de suas redes sociais na última quarta-feira. Pelo Twitter, o deputado criticou a imprensa, afirmando que sua candidatura tem sido “escondida”. “Contrariando a lei, que determina que todos nós tenhamos o mesmo espaço na mídia para divulgação das candidaturas, uma parte da imprensa tem 'escondido' meu nome, com o claro objetivo de abafar uma candidatura vinda do povo. Sem conchavos políticos e sem toma lá dá cá! Mas a força do povo é maior! Por isso curtam e compartilhem essa imagem para gritar aos quatro cantos que o povo vai ter candidato à presidência da Câmara dos Deputados sim, e que eles não vão nos calar!! #JanonesPressidente #APautaÉOPovo”, publicou Janones na rede social. O advogado Andre Luis Gaspar Janones, de 36 anos, é natural de Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro, e está no primeiro mandato de deputado federal.





PRESIDENTE COBRA APOIO A ROSSI





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro pediu ontem que a bancada ruralista apoie seu candidato, Arthur Lira, na corrida à presidência da Câmara. Ainda ontem, o presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, Alceu Moreira (MDB-RS), declarou apoio ao deputado Baleia Rossi, candidato do presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ. Segundo o chefe do Executivo, o campo “nunca teve um tratamento tão justo e honesto” como em seu governo. Falando a apoiadores na saída do Palácio da alvorada, ele reclamou, no entanto, de que parlamentares do setor têm demonstrado apoio ao candidato da oposição ao governo e apontou que seu mandato “não pode ter mais dois anos pela frente com a esquerda fazendo a pauta”.





Ele também culpou Rodrigo Maia pela caducidade da MP dos balancetes. “Alguns parlamentares do campo, invés de apoiar o nosso candidato, estão apoiando outro candidato. Não entendo. Eu não tenho imunidade. Eu não comando o Brasil sozinho. Tem o Legislativo, que é o responsável por leis, por emenda à Constituição. Nós não podemos ter mais dois anos pela frente com a esquerda fazendo a pauta. No lado de lá está o PT, o PCdoB, o Psol, que atrapalharam a gente dois anos. Fizeram as pautas, que não deixaram a gente votar, por exemplo, medidas provisórias como a dos balancetes”, apontou.





Bolsonaro ainda pediu razoabilidade dos parlamentares do setor agropecuário.





“Precisa publicar balancete em jornal de papel? Não pode ser nas mídias virtuais? Por que o Rodrigo Maia deixou caducar isso aí? Para atender à Globo em mais de R$ 1 bi por ano. Então, pelo amor de Deus. O que que eu fiz para o campo? O campo está bombando. Todo esse pessoal do campo tem que estar comigo, pô. Esse é o mínimo de razoabilidade que eu peço para eles. Para a gente poder levar nossas pautas para frente”, destacou. O presidente destacou que tem ajudado a área, sem adotar o que chamou de “agenda xiita”.





Arthur Lira afirmou ontem que, na sua agenda de prioridades, caso vença a disputa, a PEC Emergencial será uma das primeiras pautas da área econômica a ser colocada em votação. A matéria tem como principal objetivo regulamentar o teto de gastos com gatilhos fiscais. Ainda no primeiro semestre deste ano, o líder do Centrão afirmou que pretende colocar as reformas administrativa e tributária para votação. “Temos que ter previsibilidade, e isso eu quero garantir caso assuma a cadeira de presidente”, afirmou Lira durante café da manhã com jornalistas em Brasília.





Para avançar com as pautas, Lira afirmou que já tem um entendimento com a maioria dos deputados para que a Casa volte a funcionar de forma presencial a partir das eleições da Mesa Diretora, marcadas para 1º de fevereiro. As votações remotas foram adotadas em março do ano passado por causa da pandemia do novo coronavírus. “Tenho ouvido de muitos deputados queixas de que eles não estão tendo voz, por isso temos a intenção de voltar. Vamos respeitar os protocolos da pandemia, garantindo condições de votações, com rodízios nas comissões e trocas de horários”, afirmou Lira.