Bolsonaro cobra apoio da bancada ruralista: 'O campo está bombando'

'Esse pessoal todo do campo tem que estar comigo, pô. Isso é o mínimo de razoabilidade que eu peço pra eles', disse Bolsonaro (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Bolsonaro acusa Maia de criar dificuldades para o agronegócio

O presidente Jair, líder do Centrão. Ele justificou o pedido ao destacar que o campo "nunca teve um tratamento tão justo e honesto" quanto em seu governo. Segundo ele, o agronegócio está "bombando" e, por isso, parlamentares da bancada deveriam apoiar o candidato do governo."O campo nunca teve um tratamento tão justo e honesto quanto tem comigo, em todos os aspectos.. Eu não entendo", disse para apoiadores na saída do Palácio da Alvorada na manhã desta segunda.Isso é o mínimo de razoabilidade que eu peço pra eles, para a gente poder levar nossas pautas pra frente", afirmou. Ele ressaltou que precisa do apoio dos ruralistas para avançar com as pautas do governo no Congresso, como medidas provisórias."Eu não comando o Brasil sozinho, tem o Legislativo do lado que é o responsável por leis, o cumprimento da Constituição. Nós não podemos ter mais dois anos pela frente com a esquerda dominando a pauta. Do lado de lá está o PT, PCdoB e Psol. Atrapalhou a gente dois anos, fizeram as pautas", disse.Bolsonaro voltou a dizer que o atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), deixou caducar a MP da regularização fundiária e "matou o campo". A MP enfrentou resistência dos parlamentares e foi apelidada de MP da Grilagem. Sem acordo para votação, o texto perdeu a validade no ano passado."Nós podíamos ter todo o campo legalizado onde o homem pudesse fazer seus empréstimos, seus negócios. E não pode fazer por quê? Porque o presidente da Câmara deixou caducar. E agora eu vejo o pessoal do agronegócio, alguns poucos, é lógico, apoiando um candidato que tá do lado da esquerda", disse.O bloco de Rodrigo Maia apoia a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), que tem o aval de siglas da oposição e da centro-direita. "Nada pessoalmente contra o candidato do outro lado, pessoalmente, mas agora, ele está junto com o PT, PCdoB e Psol, não precisa falar mais nada", comentou o presidente.O chefe do Executivo disse ter "profunda gratidão e apreço" pelos parlamentares do campo e que o "mínimo" que pede a eles é o apoio nas eleições da mesa para evitar que novas MPs caduquem. "Se eu fizesse a agenda ambiental xiita de governos anteriores, o agronegócio estava no fundo do poço", comentou.Para os apoiadores, Bolsonaro disse ainda que a "esquerda" quer a volta do imposto sindical e que isso afetaria a produção no campo. "É a volta do imposto sindical para continuar infernizando quem produz no Brasil? Se os heróis que produzem começarem a deixar o Brasil, não tem mais emprego pra ninguém", declarou.O presidente voltou também a citar o aumento do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em São Paulo e argumentou que isso afetou os produtores do campo. Por fim, o chefe do Planalto pediu o uso da razão na escolha do novo presidente da Câmara: "A eleição da Câmara não tem que ser coração, tem que ser razão".