Mineiros André Janones e Fábio Ramalho correm por fora em eleição da Câmara

André Janones e Fábio Ramalho concorrem à presidência da Câmara

Pelo menos dois deputados mineiros devem disputar as eleições para a presidência da Câmara dos Deputados, no início de fevereiro.(Avante) e(MDB) são os parlamentares de Minas Gerais que confirmaram suas candidaturas até o momento.





Entretanto, os mineiros correm por fora em uma eleição que deve ficar polarizada entre(MDB-SP), candidato apoiado pelo atual presidente Rodrigo Maia (MDB-RJ), e(PP-AL), apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro (sem partido).



Além de Maia, Baleia Rossi é apoiado por 11 legendas (Cidadania, DEM, MDB, PCdoB, PDT, PSB, PSDB, PSL, PT, PV e Rede), que somam 261 deputados. Já Arthur Lira conta com o apoio de outros nove partidos (Avante, Patriota, PL, PP, PROS, PSC, PSD, Republicanos e Solidariedade), totalizando 196 parlamentares.

Candidatos Mineiros

André Janones anunciou sua candidatura por meio de suas redes sociais na última quarta-feira (06/01). Pelo Twitter, o deputado criticou a imprensa, afirmando que sua candidatura tem sido 'escondida'.



“Contrariando a lei, que determina que todos nós tenhamos o mesmo espaço na mídia para divulgação das candidaturas, uma parte da imprensa tem 'escondido' meu nome, com o claro objetivo de ABAFAR uma candidatura vinda do povo. sem conchavos políticos e sem toma lá dá cá! Mas a força do povo é maior! Por isso curtam e compartilhem essa imagem para gritar aos 4 cantos que o povo vai ter candidato à presidência da Câmara dos Deputados sim, e que eles não vão nos calar!! #JanonesPressidente #APautaÉOPovo”, publicou Janones na rede social.





O advogado Andre Luis Gaspar Janones, de 36 anos, é natural de Ituiutaba, no pontal do Triângulo Mineiro, e está no primeiro mandato de deputado federal.



O deputado Fábio Ramalho 'peitou' o MDB e lançou candidatura autônoma para concorrer à presidência da Casa. O deputado tem destacado essa independência em suas manifestações.



“Não sou candidato do presidente Jair Bolsonaro ou de Rodrigo Maia. Sou o candidato do plenário. Quero uma pauta construtiva para o Brasil, de harmonia. Tenho condições de buscar essa harmonia, tanto com a oposição quanto com o presidente. (...) Os Líderes que polarizam essa disputa pela presidência pedem por uma Câmara independente, mas é só da porta para fora. Porque, para dentro, só serve a rédea curta e cabresto. Isso tem que mudar! Câmara independente significa Deputado independente!”, declarou Ramalho pelo Twitter.



Eleito para o quarto mandato por Minas Gerais, o empresário Fábio Augusto Ramalho dos Santos tem 59 anos e é natural de Brasília.