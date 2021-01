Negociações aceleradas na disputa pela Câmara

Com apoio do Planalto, Arthur Lira (PP-AL) tem a seu favor oferta de postos e recursos do governo, enquanto Baleia Rossi (MDB-SP) une esquerdas com pauta de oposição (foto: Luis Macedo / Câmara dos Deputados %u2013 11/8/20 )

(foto: Luií Macedo/Câmara dos Deputados %u2013 15/5/19)

Assim como ocorre nas eleições gerais, a campanha para a presidência da Câmara vem sendo costurada com diversas alianças e promessas ao eleitorado. Desta vez, ao invés do eleitor comum, os interesses dos demais deputados é que são os alvos das duas principais candidaturas na disputa: Baleia Rossi (MDB-SP) e Arthur Lira (PP-AL). De um lado, Baleia Rossi conta com a benção do atual presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ). O nome do emedebista só foi sacramentado nos últimos dias, depois que Maia conseguiu trazer para o seu bloco os partidos da oposição. A articulação se deu depois que Arthur Lira saiu na frente na campanha e conseguiu trazer para o seu lado antigos partidos aliados de Maia, como o Republicanos, de Marcos Pereira (SP), e o PL, de Marcelo Ramos. Os dois eram cotados para a sucessão de Maia, mas acabaram sendo preteridos por Baleia Rossi.





Dono da maior bancada da Câmara, o Partido dos Trabalhadores (PT), foi o que mais resistiu ao nome de Baleia, mas depois de apresentar diversas demandas, a sigla do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva acabou embarcando na candidatura. Parte do partido até acabou sendo cortejado por Lira, mas por ser considerado candidato do presidente Jair Bolsonaro, os petistas acabaram descartando o líder do centrão.





Entre os acordos para apoiar Baleia Rossi, o PT reivindicou algumas pautas e posições dentro da Câmara, como a vice-presidência. Além disso, o partido pretende indicar outros nomes para a Mesa Diretora. Outros partidos da oposição, como PDT, PSB e PCdoB, cobraram maior participação nas definições da pauta para bancar a candidatura do emedebista. Além disso, Baleia Rossi se comprometeu a frear pautas do governo federal, como privatizações e a agenda de costumes.





Defensor de que o PT apoiasse Baleia Rossi já no primeiro turno da disputa, o deputado Paulo Pimenta (RS) afirmou ao Estado de Minas que o compromisso do emedebista com o movimento de manter a Câmara independente foi o que pesou na decisão do partido. “A unidade desse bloco é importante para a democracia. Os acordos secundários não são importantes. O compromisso do Baleia foi com a Constituição e por isso estamos com ele. Uma vitória do Lira representa um fortalecimento do Bolsonaro e um enfraquecimento da democracia”, afirmou o petista.





No lançamento da sua campanha, Baleia Rossi fez vários acenos em seu discurso direcionados aos partidos da esquerda. Entre as promessas, o emedebista incluiu discutir o retorno do auxílio emergencial e a ampliação do Bolsa-Família, programa lançado nos governos petistas. “Nós somos o que a sociedade espera. Nós temos milhões de brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial e que vão voltar a ter grandes dificuldades de ter o mais básico, que é o alimento na sua mesa. Portanto, entendo que nós temos que buscar uma solução. Ou aumentando o Bolsa-Família, ou buscando novamente um auxílio emergencial para os mais vulneráveis", declarou.





Enquanto Baleia faz acenos e acordos com a oposição, Arthur Lira busca na base do governo Bolsonaro ampliar seu número de apoiadores. De cabeça na articulação da candidatura do líder do centrão, os negociadores do Palácio do Planalto têm colocado a liberação de emendas parlamentares e a distribuição de cargos no Executivo como atrativos para os parlamentares.





Para aqueles deputados que são simpáticos a Lira, mas que não são alinhados ao governo, o líder do centrão tem sinalizado que não fará uma gestão totalmente alinhada com o Executivo. Além disso, ele tem prometido cargos na Mesa Diretora, relatorias de projetos e presidências de colegiados de acordo com o tamanho das siglas na Casa. Outra promessa de Lira para atrair opositores de Bolsonaro, é que ele não pretende pautar a chamada agenda de costumes do governo.





“É um pouco de 'forçação' acreditar que pelo fato de Lira ser apoiado pelo governo ele será um presidente submisso ao governo. Rodrigo também teve apoio do partido de Bolsonaro em sua eleição e nem por isso foi um presidente submisso”, defende o deputado Marcelo Ramos (PL-AM).





Divisão no PSL

Partido pelo qual Jair Bolsonaro se elegeu em 2018, o PSL está oficialmente no bloco de Baleia Rossi. No entanto, a sigla, que detém 52 deputados, está dividida desde a saída do chefe do Executivo, entre parlamentares bolsonaristas e desafetos do presidente. Com isso, parte dos deputados deve votar com Arthur Lira, justamente pela proximidade do deputado com o Palácio do Planalto. A votação é secreta, portanto é difícil a sigla identificar as possíveis traições. A articulação de Lira conta com cerca de 25 votos dos 53 deputados do PSL.





Entre os parlamentares do PSL que vão votar contra a orientação da sigla, Bibo Nunes argumenta que é legítima a negociação dos partidos por espaço na Mesa Diretora. Mas o parlamentar rejeita a barganha dos deputados por cargos no poder Executivo. Ele afirma ter “ouvido” que essa prática está em andamento na Casa.





“Eu acredito que espaço na Mesa Diretora é algo natural, não há problema nenhum. Agora, o que eu não acho legal, que ouvi falar, porque para mim ninguém teve coragem de me oferecer, é cargos em troca de votos. Isso eu não admito, e para mim ninguém tem coragem de me oferecer. Não admito em hipótese alguma. Não chegou até mim e duvido que alguém tenha coragem de me oferecer", revelou o deputado, em entrevista ao EM.





Bibo Nunes explicou ter decidido votar em Lira por acreditar que o colega, caso seja eleito presidente da Câmara, favorecerá a tramitação das chamadas pautas conservadoras, defendidas pelo presidente Jair Bolsonaro. “Nós pedimos que ele siga as pautas conservadoras, as pautas da democracia, da liberdade. Eu acredito, por exemplo, que todo o brasileiro deve ter acesso a armas, mas com responsabilidade. Temos que levar adiante a flexibilização do Estatuto do Desarmamento. Já uma coisa que precisamos evitar, por exemplo, é aprovar o aborto”, frisou o parlamentar.





Embaraço com a esquerda





Na tentativa de amenizar tensões com o PT e garantir votos do partido para sua candidatura à presidência da Câmara, o deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) procurou a presidente da legenda, Gleisi Hoffmann (PT-PR), para esclarecer sua declaração contrária à abertura de um processo de impeachment do presidente Jair Bolsonaro, feita um jornal neste fim de semana e prometeu honrar compromissos firmados com a oposição. Ontem pela manhã, Gleisi cobrou publicamente o emedebista sobre a fala.





“Falei com a presidente Gleisi agora há pouco. Ressaltei que vou honrar cada compromisso firmado com os partidos de oposição, o que inclui usar todos instrumentos constitucionais em defesa da democracia. Antecipar juízos agora não ajuda. Isso é o que disse à Folha de S. Paulo", publicou Baleia Rossi no Twitter.





Na entrevista, o candidato à presidência da Câmara com as bençãos do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ), afirmou que um processo de impeachment traria instabilidade ao país. “Não é o caminho, não é bom para o Brasil”, declarou, gerando ruídos em sua aliança com o PT.





Gleisi foi ao Twitter criticá-lo por “fechar a possibilidade” de depor Bolsonaro. “Dar resposta a crimes do Executivo é o item 3.6 do compromisso de Baleia Rossi com a oposição. Inclui analisar denúncias de crimes do presidente da República, mesmo que não haja acordo para aprovar impeachment. Ao negar o que tratamos e fechar essa possibilidade, Baleia perderá votos do PT”, publicou a petista.





Com 52 deputados federais, o PT tem a maior bancada e seu apoio é peça fundamental nos planos de Baleia Rossi de conquistar o comando da Câmara. Setores da legenda, contudo, têm resistência ao nome do deputado federal pela participação do MDB no impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff (PT). A preferência pelo deputado federal por São Paulo ante o rival Arthur Lira (PP-AL), candidato do Palácio do Planalto, foi aprovada em convenção do PT por margem apertada, de 27 a 23 votos, deixando clara a divisão na sigla.





Buscando ampliar a base de votos na disputa interna da Câmara, Arthur Lira também comentou nas redes sociais ontem a declaração de Baleia Rossi sobre o impeachment. "Sempre digo que ninguém pode se comprometer ou torcer por um impeachment. Ele é um remédio institucional amargo. E é fruto de uma conjunção de fatores e não uma decisão unilateral do presidente da Câmara", postou. “Ainda bem que Rodrigo Maia e seu candidato agora passaram a concordar comigo”, completou.





Baleia Rossi já vem lidando nos últimos dias com desembarques de seu bloco, o que pode dificultar seus planos de conquistar o comando da Casa. Nesta semana, o PSL rachou e a maioria da bancada decidiu apoiar Arthur Lira. O presidente da legenda, Luciano Bivar, estuda expulsar os infiéis.

enquanto isso...

...Bolsonaro passeia de moto sem máscara

(foto: Gabriela Biló/estadão conteúdo)



O presidente Jair Bolsonaro fez um passeio de moto por Brasília ontem. O chefe do Executivo deixou o Palácio da Alvorada por volta das 9h43, parou em diversos pontos da capital e falou com apoiadores. O presidente não usou máscara de proteção contra a COVID-19 em nenhum momento. A primeira parada foi na Torre de TV Digital de Brasília, nas proximidades do Paranoá, a cerca de 30 quilômetros da residência oficial. Depois, o presidente parou em um campo de terra e cumprimentou jogadores que participavam de um jogo de futebol. O presidente também tirou fotos com apoiadores que se aproximaram. Nos diversos pontos que Bolsonaro visitou, a maioria das pessoas que se aproximaram do presidente também não usava máscara para prevenção ao coronavírus. Durante todo o trajeto, a equipe de segurança do presidente não deixou a imprensa se aproximar. E tentaram impedir perguntas de repórteres, mesmo em local público. “Apenas imagens”, disse um deles. Ao retornar, o presidente não falou com a imprensa, mas conversou com apoiadores.