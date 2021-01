Rodrigo Pacheco terá o apoio de Bolsonaro

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

"Todos os apoios são importantes para construirmos um caminho de pacificação, união e de solução para os problemas do Brasil" Rodrigo Pacheco (DEM-MG), senador, candidato à presidência do Senado



Nome de situação na eleição para a presidência do Senado Federal, o senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG) ganhou mais um aliado para a disputa ao cargo, em 2 de fevereiro deste ano: Jair Bolsonaro (sem partido). O presidente da República afirmou a preferência pelo mineiro em reunião com parlamentares do MDB, um dos partidos que estudam lançar candidatura própria para disputar a presidência do Senado. A decisão de Bolsonaro foi informada pelo próprio governante no fim da tarde de sexta-feira, durante encontro com os senadores emedebistas. Oficialmente, o presidente ainda afirma neutralidade na eleição.





Até o momento, somente Pacheco, candidato do atual presidente da Casa, Davi Alcolumbre (DEM-AP), é nome certo na disputa para a presidência no biênio 2021-2023. Além de MDB, há chances de outras legendas lançarem candidaturas próprias. Três partidos já anunciaram apoio a Pacheco: PSD, Pros e Republicanos, confirmado na sexta. Esse partido, inclusive, é o de Flávio Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho do presidente Jair Bolsonaro. Com as três legendas mais o Democratas, partido do senador mineiro, são 22 parlamentares que têm o voto comprometido. O Senado conta com 81 senadores.





O apoio do PSD foi selado na terça-feira, em reunião em Belo Horizonte entre o senador, o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, o presidente nacional do partidio, Gilberto Kassab, e os senadores Antonio Anastasia (PSD-MG), Carlos Viana (PSD-MG) e Otto Alencar (PSD-BA).





Pacheco (DEM-MG) celebrou o apoio do presidente Bolsonaro (sem partido). O senador mineiro falou em “união” e “pacificação” com mais essa força para a disputa da vaga na Mesa Diretora da Casa. “Todos os apoios são importantes para construirmos um caminho de pacificação, união e de solução para os problemas do Brasil”, disse Rodrigo Pacheco ontem, após ser questionado pelo Estado de Minas sobre o apoio de Bolsonaro.





Disputa

A aproximação de Bolsonaro com Pacheco levou o MDB a cobrar apoio do Palácio do Planalto na disputa. Pacheco terá como principal adversário um candidato emedebista, que deve ser definido até sexta-feira. A eleição que vai renovar o comando da Câmara e do Senado está marcada para fevereiro. O líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), se reuniu na tarde de sexta-feira com Bolsonaro. Pré-candidato à presidência da Casa, Bezerra Coelho está em campanha e tem pedido voto aos colegas.





Bolsonaro, no entanto, mantém a disposição de apoiar Pacheco, líder do DEM, mesmo contrariando o MDB. Para não criar mais melindres, o presidente não deve fazer uma declaração pública. Além de Bezerra Coelho, o MDB tem outros três pré-candidatos. Estão no páreo Eduardo Braga (AM), Simone Tebet (MS) e Eduardo Gomes (TO), que é líder do governo no Congresso. De todos esses nomes, apenas Tebet não tem qualquer aproximação com o Planalto. Apesar de o deputado Baleia Rossi (MDB-SP) na Câmara se apresentar como uma chapa que prega independência do Executivo, no Senado o MDB é governista.





Para tentar barrar uma aliança do DEM com o PT, Braga – que lidera a bancada do MDB – fez reunião virtual na sexta-feira com senadores petistas. Apelou para que o PT adie o anúncio de apoio que se prepara para fazer amanhã, mas o partido, que tem seis senadores, está praticamente fechado com Pacheco. Se vencer, o líder do DEM prometeu ao PT a Comissão de Assuntos Sociais (CAS), que hoje está com o Podemos.





Além disso, o aval dos petistas a Baleia Rossi na disputa pela presidência da Câmara empurra o partido a avalizar Pacheco para o comando do Senado. O motivo alegado é evitar que o MDB volte a ter o comando das duas casas do Legislativo. (Com agências)