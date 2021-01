Bolsonaro critica Maia por articulação com o PT

Deputado Rodrigo Maia sofre novas críticas do presidente Bolsonaro por articular com oposição (foto: GABRIELA BILÓ/ESTADÃO CONTEÚDO - 5/10/20)





Brasília – O presidente Jair Bolsonaro criticou o presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), pela articulação junto ao PT para emplacar o próximo comandante da Casa. A bancada petista decidiu no último dia 4 apoiar a candidatura de Baleia Rossi (MDB-SP), deputado indicado por Maia para sua sucessão. O chefe do Executivo comparou Maia e o PT com a união de água e óleo. Em seguida, corrigiu, dizendo que, na verdade, os dois são farinha do mesmo saco.





“O Rodrigo Maia, quando votou pela cassação da Dilma, deu um voto criticando o PT, que perseguiu o pai dele, que era prefeito, e deu um voto firme, objetivo, apontando aí que o PT era a maior desgraça do mundo. Hoje ele está junto ao PT nas eleições da presidência da Câmara. Então, pelo poder, água e óleo se misturam. Se bem que, aí, não acho que é água e óleo não. São duas coisas muito parecidas”, alfinetou o presidente pelas redes sociais. Bolsonaro defende a candidatura do líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL), na disputa pelo comando da Casa legislativa.





Deputados da "ala bolsonarista" do PSL pretendem abandonar Rodrigo Maia. Eles enviaram ofício ao presidente da Câmara no qual pediram que o partido seja considerado integrante do bloco que apoia Arthur Lira na disputa pela presidência da Casa. Em dezembro, o presidente do PSL, Luciano Bivar (PE), anunciou a pré-candidatura à presidência da Câmara. Duas semanas depois, ele participou do ato no qual partidos de oposição ao governo Bolsonaro anunciaram adesão ao bloco de Maia, que tenta emplacar Baleia Rossi como sucessor. Esse bloco articulado por Maia é formado por 11 partidos, incluindo PT, MDB, PSDB e PSL.





RACHA





Na quinta-feira, o deputado Major Vitor Hugo (GO), ex-líder do governo, divulgou ofício com 32 assinaturas a favor da adesão ao bloco de Lira. "Nós conseguimos retirar o PSL daquele bloco que apoia o candidato Baleia Rossi à presidência da Câmara dos Deputados e que congrega uma série de partidos de esquerda", afirmou o deputado. Com bancada formada por 52 deputados, o PSL vive crise interna desde 2019, que opõe os apoiadores de Bolsonaro e os aliados de Bivar. Bolsonaro foi eleito em 2018 pelo PSL, mas em novembro de 2019 deixou a legenda.





A lista divulgada por Vitor Hugo contém 32 assinaturas, mas 17 dos deputados que assinam o documento estão com a atividade parlamentar suspensa pelo partido, o que, para Bivar, invalida o ofício. Segundo Vitor Hugo, porém, foi protocolada consulta na Procuradoria Parlamentar para validar a assinatura dos 17 deputados. Para Bivar, a lista "carece de legalidade e fundamento regimental".





"A intenção é, apenas, conturbar o cenário político. O PSL está fechado com o bloco que sustenta a candidatura do deputado Baleia Rossi à presidência da Câmara, e assim permanecerá até o fim", declarou Bivar. Para aliados de Arthur Lira, o ato que confirmou a punição dos parlamentares do PSL não os impede de assinar a criação de um bloco.