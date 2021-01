Rede pública de MG terá escolas com ensino de linguagem de sinais

Após aval da Assembleia, projeto sobre ensino de Libras foi sancionado pelo governo. (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)

Isenção de impostos sobre energias renováveis

A rede formada pelasmineiras passará a ter instituições com o ensino da Língua Brasileira de Sinais (). Lei sancionada pelo governador Romeu Zema (Novo) na edição de quinta-feira (7/1) do Diário Oficial do Estado institui diretrizes para a criação de colégios que ensinem, concomitantemente, o Português e a Libras.As escolas do tipo terão a linguagem de sinais como idioma principal. O, por sua vez, será ensinado na modalidade escrita. Alunos surdos, surdocegos e familiares de pessoas com deficiências do tipo terão prioridade.No texto, Zema trata, também, de mecanismos que devem garantir a igualdade de condições no ensino, além de estipular a necessidade de professores bilíngues, tradutores, intérpretes de línguas e guias. O governo mira, ainda, disponibilizar materiais didáticos capazes de suportar a demanda dos estudantes de instituições bilíngues.O projeto foi apresentado à Assembleia Legislativa pelo deputado Zé Guilherme (PP).Ainda nessa quinta, o Executivo estadual avalizou a isenção de impostos ligada à utilização de. Enquanto as distribuidoras de fontes do tipo serão livres do Imposto Sobre a Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS), veículos movidos a gás natural serão isentos do Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores (IPVA). A proposta original é de Gil Pereira (PSD).Como de praxe para o início do ano, Zema tem sancionado diversas propostas aprovadas recentemente pelo Legislativo. Uma delas, oficializada nesta sexta (8), trata da garantia de vacinas contra a COVID-19 à população mineira