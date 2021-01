Maia diz que Bolsonaro faz ataque gravíssimo ao TSE e seus juizes

''Se não tivermos voto impresso, vamos ter problema pior que os EUA. Lá, mortos votaram, foi uma festa lá. Se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe'' - Jair Bolsonaro, presidente da República (foto: EVARISTO SÁ/AFP)





Brasília – O presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM-RJ), não poupou críticas ontem ao presidente Jair Bolsonaro, que aproveitou o ataque de extremistas pró-Trump ao Congresso dos EUA para criticar o processo eleitoral brasileiro. "A frase do presidente Bolsonaro é um ataque direto e gravíssimo ao Tribunal Superior Eleitoral e a seus juízes. Os partidos políticos deveriam acionar a Justiça para que o presidente se explique. Bolsonaro consegue superar os delírios e os devaneios de Trump", escreveu Rodrigo Maia no Twitter. Ainda ontem, o PT acionou o Ministério Público Federal (MPF) e o TSE para que as declarações do presidente da República sobre o assunto sejam investigadas.





O presidente do Tribunal Superior Eleitora, Luís Roberto Barroso, também rebateu as acusações de Bolsonaro, sem citá-lo nominalmente. Além de descartar fraudes, o ministro afirmou, em nota: “A vida institucional não é palanque. Pessoas devem ser responsáveis pelo que falam. O TSE lida com fatos e provas, que devem ser apresentados pela via própria, que serão examinados com toda a seriedade pelo tribunal".





Na quarta-feira, extremistas insuflado por Donaldo Trump invadiram o Capitólio, o Congresso dos Estados Unidos para interromper a confirmação da eleição do candidato democrata, Joe Biden, em novembro do ano passado. Bolsonaro aproveitou o episódio para retomar antigas críticas e levantar dúvidas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro e pressionar pela instituição do voto impresso.



Sem citar diretamente o ataque ao Capitólio, Bolsonaro afirmou que o modelo eletrônico pode levar o Brasil a ter um problema pior que os EUA. "Se nós não tivermos o voto impresso em 2022, uma maneira de auditar o voto, vamos ter problema pior que os Estados Unidos", disse. "O pessoal tem que analisar o que aconteceu nas eleições americanas agora. Basicamente qual foi o problema, causa dessa crise toda. Falta de confiança no voto. Então, lá, o pessoal votou e potencializaram o voto pelos correios por causa da tal da pandemia e houve gente que votou três, quatro vezes, mortos votaram, foi uma festa lá. Ninguém pode negar isso daí. E aqui no Brasil, se tivermos o voto eletrônico em 2022, vai ser a mesma coisa. A fraude existe", concluiu.





Mas uma vez, sem apresentar provas, a exemplo do que faz Donald Trump, Bolsonaro repetiu que houve fraude nas eleições americanas. As declarações do presidente foram dadas em conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada. Nos Estados Unidos, a invasão ocorreu após um discurso do atual presidente, Donald Trump, no qual ele prometeu que jamais admitirá a derrota eleitoral. Apesar do ataque, o Congresso confirmou a vitória do democrata Joe Biden.





CRÍTICAS A MANDETTA





Na conversa de ontem com apoiadores, Bolsonaro atacou o ex-ministro da Saúde e voltou a criticar a imprensa. Ele disse que o ex-ministro havia recomendado, no início da pandemia, que pessoas com sintomas leves não procurassem os hospitais. A medida foi adotada na época para evitar lotação nos hospitais. Ele voltou a defender o uso da hidroxicloroquina e da ivermectina no tratamento precoce do novo coronavírus. As medicações usadas como vermífugos, no entanto, segundo instituições científicas de referência, não têm eficácia comprovada contra o vírus. "Aqui, o pessoal fala que não pode, não pode, não pode. Mas vai oferecer o quê? Vão dar uma de Mandetta? Quando tiver falta de ar vai para o hospital? Ô Mandetta, fazer o quê no hospital se não tem remédio?”. Ele ainda fez referência à despedida de Mandetta da pasta, em confraternização com servidores ocorrida em abril. "Quando ele saiu também foi abraçar pessoa sem máscara", alegou.



Bolsonaro disparou ainda contra o youtuber Felipe Neto, que participou de um jogo de futebol com amigos no final do ano. Na época, o influenciador admitiu o erro e pediu desculpas por meio das redes sociais. “A gente está vendo artistas globais correndo na praia, jogando futebol... O Felipe Neto, né? Daí, ele bota no tuíte dele: 'Quando eu saía do gol e ia para frente eu botava máscara”, debochou o presidente.





O presidente também criticou diretamente o jornalista William Bonner, da TV Globo, chamando-o de “canalha” e “sem-vergonha”. O ataque veio após o âncora do Jornal Nacional ter lido as declarações de Bolsonaro criticando a imprensa. Ainda nesta semana, Bonner também rebateu Bolsonaro, que apontou que o país está quebrado e culpou a mídia por provocar pânico em meio à pandemia. O jornalista destacou que os casos de COVID-19 têm aumentado desde dezembro e que o vírus já vitimou fatalmente mais de 197 mil brasileiros.





“Pessoal da imprensa, sem vergonha, William Bonner, sem vergonha, vai ter seringa para todo mundo. William Bonner, por que seu salário foi reduzido? Porque acabou a teta do governo. Vocês têm que criticar mesmo. Quase R$ 3 bilhões por ano para a imprensa e grande parte para vocês, acabou a grana”, disse. "Vocês falam que não comprei seringa agora. Por que? Porque quando fui comprar, o preço dobrou. Se eu compro, vão falar que eu comprei superfaturado. Não dou essa chance para vocês. O Brasil é um dos países que mais produzem seringas. Não vai ter falta de seringas", disse. No final, Bolsonaro voltou a atacar Bonner: "Agora, estão dizendo que vai faltar seringa para outras doenças. São canalhas. Bonner, você é o maior canalha que existe, William Bonner. São canalhas. O tempo todo mentindo"