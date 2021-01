Minas garante 600 mil seringas

''Minas sai na frente e está pronta para quando a vacina chegar. Chegaram mais 600 mil seringas agulhadas ao estado. Agora, são mais de 20 milhões de unidades, que começaram a ser distribuídas para o interior hoje'' - Romeu Zema, governador de Minas Gerais, em mensagem nas redes sociais (foto: PEDRO GONTIJO/IMPRENSA MG - 18/12/20)





Sem esperar pelo Ministério da Saúde, o governo de Minas Gerais já garantiu seringas para vacinar praticamente toda a população do estado. O governador Romeu Zema anunciou ontem que mais de 20 milhões de unidades do insumo começaram a ser distribuídas para o interior. “Minas sai na frente e está pronta para quando a vacina chegar. Chegaram mais 600 mil seringas agulhadas no Estado. Agora, são mais de 20 milhões de unidades, que começaram a ser distribuídas para o interior hoje. Lembro que, em 2020, foram adquiridas 50 milhões de seringas”, postou Zema nas redes sociais.





A ação faz parte do Plano de Contingenciamento para Vacinação contra a COVID-19 que foi lançado pelo governo estadual em setembro do ano passado. Por meio deste plano, a Secretaria de Estado de Saúde de Minas (SES-MG) já previu as etapas de pré-campanha, campanha de vacinação, logística de distribuição de insumos para regionais de saúde e municípios. Segundo a SES-MG, na compra das 50 milhões de unidades foram investidos R$ 35,15 milhões. O quantitativo de seringas adquiridas é suficiente para toda a população mineira mesmo que sejam necessárias duas doses para o imunizante que ainda deve ser aprovado pela Anvisa.





*Estagiário sob supervisão do subeditor Paulo Nogueira