Deputado Baleia Rossi oficializa candidatura à presidencia da Câmara

Baleia Rossi fez pronunciamento para anunciar sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados (foto: Najara Araujo/Câmara dos Deputados)





Brasília – O deputado federal Baleia Rossi (MDB-SP) oficializou ontem a sua candidatura à presidência da Câmara dos Deputados. O bloco do emedebista é formado por 11 partidos, além de contar com o apoio do atual presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM-RJ). "Vivemos um momento histórico, sim, e vale esse registro porque, desde a redemocratização do nosso país, nós não tínhamos um movimento de união de partidos que pensam diferente, formando uma frente ampla. E existe um motivo para isso, nós somos o que a sociedade espera, a sociedade quer mais união, quer mais compaixão, quer mais respeito, quer mais igualdade. A sociedade espera uma luta por democracia e por liberdade", afirmou.





A candidatura foi oficializada em ato na Câmara com lideranças dos partidos aliados — PT, PSL, MDB, PSB, PSDB, DEM, PDT, Cidadania, PV, PCdoB e Rede. Juntas, as siglas somam 261 parlamentares. Ainda durante o seu discurso, Baleia Rossi ressaltou a importância do seu grupo ser formado de tantas identidades distintas. "Somos diferentes, pensamos diferente o papel do Estado, a ação na economia. Em vários pontos nós divergimos, mas a beleza da democracia está no respeito e na boa convivência com quem pensa diferente de você", acrescentou.





CAMPANHA

A partir de agora, Baleia começará a viajar pelo país atrás de votos — mesma estratégia de campanha usada por outros candidatos. O primeiro destino amanhã será o Piauí. Oprincipal adversário do emedebista será o líder do Centrão, Arthur Lira (PP-AL). O parlamentar já trabalha em sua campanha há quase um mês, além de contar com o apoio do presidente Jair Bolsonaro. Atualmente, o bloco de Lira é composto pelos partidos PL, PP, PSD, Republicanos, Solidariedade, Pros, Patriota, PSC e Avante. Juntas, as siglas reúnem 196 parlamentares. O PTB também deve se unir ao grupo.



O Psol ainda não decidiu se terá candidato próprio. Líder do partido na Câmara, Sâmia Bonfim (SP) afirmou que os pesolistas irão definir sua participação na campanha nos próximos dias. Uma possibilidade é a sigla embarcar na campanha de Baleia Rossi. A eleição pelo comando da Câmara será em 2 de fevereiro. Para se eleger, o candidato precisa de pelo menos 257 votos de deputados.





Rossi se comprometeu a aprovar as reformas estruturais da economia e discutir a manutenção do auxilio emergencial aos mais vulneráveis. “A pandemia não acabou. Hoje temos milhões de brasileiros que vão deixar de receber o auxílio emergencial e que vão voltar a ter grandes dificuldades de ter o alimento à mesa”, declarou. “Temos de buscar uma solução, ou aumentando o Bolsa-Família ou trazendo novamente o auxílio emergencial.”





Ele também prestou solidariedade às famílias das quase 200 mil vítimas de Covid-19 e afirmou que os deputados precisam se unir em defesa de uma vacina universal e gratuita para os brasileiros. “O respeito à ciência e a busca da vacina para todos é muito maior do que qualquer diferença”, afirmou.





Baleia Rossi, de 48 anos, é presidente nacional do MDB e líder do partido na Câmara dos Deputados. Está no seu segundo mandato como deputado federal e iniciou a carreira pública aos 20 anos, quando foi eleito vereador na cidade de Ribeirão Preto (SP). É filho do ex-ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento Wagner Rossi.