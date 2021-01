PSD apoiA Pacheco para comandar o Congresso

O presidente nacional do PSD, Gilberto Kassab, e o senador Antonio Anastasia, do mesmo partido, deixam a casa do prefeito Alexandre Kalil (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)





O Partido Social Democrático (PSD) confirmou, na noite de ontem, o apoio ao parlamentar mineiro Rodrigo Pacheco (DEM-MG) na eleição para o comando do Senado e, consequentemente, do Congresso Nacional. A legenda tem a segunda maior bancada da Casa Legislativa, com 11 representantes. O martelo foi batido após uma reunião com a bancada do PSD. A decisão, no entanto, já havia sido encaminhada mais cedo, em conversa com o prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), na casa do próprio chefe do Executivo municipal, no Bairro de Lourdes, na Região Centro-Sul de Belo Horizonte. Rodrigo Pacheco é o candidato do atual presidente do Senado, Davi Alcolumbre (DEM-AP).





Alcolumbre, inclusive, era esperado para a conversa na casa de Kalil, mas não compareceu. Além de Rodrigo Pacheco, estiveram presentes os senadores Carlos Viana (PSD-MG), Antonio Anastasia (PSD-MG) e Otto Alencar (PSD-BA), que é líder da legenda no Senado, e Gilberto Kassab, presidente nacional do partido. “(A reunião foi) uma etapa importante da caminhada à presidência do Senado e representa, fundamentalmente, a possibilidade concreta de apoio de um partido grande no Senado, que tem onze senadores, dois deles meus colegas de bancada” disse Pacheco, que valorizou a possibilidade de ter os pessedistas em seu cordão.



Os senadores mineiros Carlos Viana (PSD) e Rodrigo Pacheco (DEM) também participaram do encontro com o prefeito de BH (foto: LEANDRO COURI/EM/D.A.PRESS)



Kalil e Pacheco trocaram diversas farpas recentemente. Pouco antes do início da campanha eleitoral do ano passado, eles colecionaram declarações fortes sobre, principalmente, o orçamento de Belo Horizonte. (Relembre a relação ao fim deste texto). Depois da reunião de ontem, contudo, o senador Carlos Viana contemporizou os novos tempos. “Kalil, como liderança importante do PSD, caminha conosco nesse sentido. Ele entende que não é hora de olhar para o passado, as rivalidades”. Pacheco e Kalil foram candidatos na primeira eleição do prefeito, em 2016. Hoje, deixamos isso em uma página virada em busca de trazer para Minas Gerais a união que o estado precisa”, projetou.





Otto Alencar também vê com bons olhos uma eventual união. “Não gosto de fazer previsões. No entanto, a reunião de dois grupos importantes de Minas Gerais — PSD e Democratas — significa o estado unido para ter mais força e mais representação, para trazer mais benefícios ao estado e ao município (BH)”





VISITAS PARA CACIFAR SENADOR MINEIRO





Líderes do Democratas têm peregrinado pelo país em busca de viabilizar Pacheco na disputa pelo comando da Mesa Diretora do Senado. Na última semana do ano passado, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (RJ) também esteve com o prefeito belo-horizontino. Gilberto Kassab, enalteceu Pacheco por visitar lideranças regionais. “(Pacheco) foi muito generoso com Minas, visitando um dos seus principais líderes, Alexandre Kalil, assim como fará em outros estados. Visitando o governador Ratinho (Júnior, do Paraná). Já tinha visitado o senador Otto (Alencar). Acho que é um gesto muito importante por parte do Rodrigo Pacheco”, pontuou.





Por algumas horas de ontem, os olhos da política nacional voltaram-se para Minas. A influência de personalidades públicas do estado nos rumos da disputa pelo comando do Senado foi valorizada por Carlos Viana. “O que fizemos hoje foi dar um grande passo pela união da bancada de Minas Gerais, que é tornar Minas um estado que tenha, novamente, relevância política, o que perdemos nos últimos anos. O PSD entende que a candidatura de Rodrigo Pacheco é importante para Minas Gerais.





Conversamos bastante sobre as questões que virão caso ele seja eleito”, disse. “Superamos todas as divergências políticas em torno do principal objetivo, que é trazer para Minas Gerais os investimentos e apoio necessário junto ao governo federal e ao Congresso”, completou.





Vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia também crê que a candidatura de um mineiro é um importante passo rumo à consolidação das demandas do estado. “Não há dúvida que Minas Gerais retoma um protagonismo muito forte no cenário nacional. A candidatura ao Senado, por parte do Pacheco, foi objeto da reunião com nossos senadores. Nós, mineiros, temos que fortalecer o robustecimento das pautas, e o nome do Rodrigo, por ser mineiro, tem forte inclinação”, afirmou.





Nota do PSD





Íntegra da nota do PSB divulgada ontem à noite: “A Bancada do Partido Social Democrático (PSD) decidiu, por unanimidade, na noite desta terça-feira (5/1), em reunião virtual, concretizar o apoio à candidatura do senador Rodrigo Pacheco (DEM-MG), à presidência do Senado Federal. O PSD entende que o senador Rodrigo Pacheco reúne todas as condições para presidir, contribuir e garantir as tradições políticas, administrativas e legais que regem o funcionamento do Senado Federal”.