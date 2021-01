Ex-deputado Bonifácio Andrada morre aos 90 anos

Bonifácio Andrada cumpriu 10 mandatos na Câmara dos Deputados (foto: INSTAGRAM/REPRODUÇÃO)





Morreu ontem à noite, o ex-deputado federal Bonifácio Andrada, de 90 anos. Ele estava internado no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte, após sofrer complicações causadas pela COVID-19. Pelo Instagram, o deputado federal Lafayette Andrada (Republicanos), filho de Bonifácio e candidato a prefeito de BH no ano passado, lamentou a perda. "Com imensa dor, comunico o falecimento de meu pai, o ex-deputado Bonifácio de Andrada, ocorrido hoje (terça) no Hospital Mater Dei, em Belo Horizonte", escreveu o político.





Bonifácio José Tamm de Andrada nasceu em Barbacena (MG) e iniciou sua carreira na Câmara dos Deputados em 1979, pela Aliança Renovadora Nacional (Arena). Ele permaneceu na Casa até 2019, quando representava o Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Foram 10 legislaturas na Câmara. Nestes 40 anos, ele representou o Partido Democrático Social (PDS) até 1995. Depois, rumou para o Partido Trabalhista Brasileiro (PTB), no qual permaneceu até 1999, quando passou a representar o PSDB.





O ex-deputado federal era professor e advogado. Também exerceu os cargos de vereador em Barbacena, entre 1954 e 1958, e deputado estadual por Minas Gerais por quatro mandatos, entre 1959 e 1975. Atuou ainda como reitor da Universidade Presidente Antônio Carlos (Unipac) entre 1998 e 2002, além de professor de direito em diversas instituições de ensino superior, como a Universidade de Brasília (UnB) e a Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC Minas). Bonifácio Andrada era membro da Academia Brasileira de Ciências Morais e Políticas, da Academia Mineira de Letras e do Instituto Histórico e Geográfico de Minas Gerais (IHGMG).