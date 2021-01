Contagem quer ter plano para cortar despesas; Conselho Cristão será criado

Após um mandato e meio na Assembleia Legislativa, Marília Campos reassumiu Contagem neste ano (foto: Maria Tereza Correia/EM/D.A Press - 10/09/2013)

Prefeitura diz que conselho vai tratar de todas as religiões

A Prefeitura de, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, anunciou, nesta segunda-feira (04/01), o início dos trabalhos em prol da construção de um plano de. O objetivo é diminuir as despesas dos cofres públicos para otimizar os recursos. Anunciada, ainda, a instalação de umpara cuidar de temas religiosos. Os dois grupos serão chefiados pelo vice-prefeito, Ricardo Faria (PCdoB).Além de eliminartidos como desnecessários pela nova gestão, o plano de austeridade passa pela atração de. Ricardo Faria pretende captar apoio da iniciativa privada e firmar tratativas com parlamentares federais e estaduais e o governo de Minas Gerais. As secretarias municipais de Fazenda, Planejamento e Administração participarão da construção da proposta.“Ao mesmo tempo em nos preocupamos em aumentar as receitas, temos que estar atentos com o desperdício, evitar despesas desnecessárias, cortar gastos, sem prejudicar o serviço público, para que assim tenhamos mais recursos de investimento nas políticas que o povo precisa”, disse a nova prefeita contagense, Marília Campos (PT).Embora seja chamado de Conselho Cristão, o grupo formado com o objetivo de tratar temas ligados à espiritualidade em Contagem vai tratar de todas as religiões. É o que garante Marília.“Assumimos um compromisso em campanha de não somente garantir o funcionamento dos conselhos municipais, que hoje se encontram praticamente inativos, mas de criarmos um conselho dos cristãos. Um conselho municipal para tratar de todas as religiões do nosso município”.