Presidente pesca em SP

Nas redes sociais, Bolsonaro aparece de camisa e bermuda segurando uma vara de pescaria (foto: Jorge Seif Junior/Reprodução)

O presidente da República, Jair Bolsonaro, continua no litoral paulista no fim de semana. Um vídeo divulgado ontem no Twitter pelo Secretário da Pesca, Jorge Seif Júnior, mostra o presidente participando de uma pesca na região. “Na simplicidade de um pescador amador, chinelo de dedo, camisa, bermuda e caniço na mão, admiramos mais o Chefe de Estado com gostos espartanos e alma pura”, escreveu Seif Júnior, em publicação na rede social. “Pescar com nosso presidente, além de muito bacana, demonstra toda sua simplicidade e apreço com a pesca e pessoas que dela vivem”, completou o secretário.