Falas contra desigualdade e corrupção

Ao tomar posse em SP, Bruno Covas criticou ''injustiça'' social (foto: Afonso Braga/Rede Câmara)





O prefeito de São Paulo, Bruno Covas (PSDB), tomou posse ontem para o segundo mandato, com um discurso que pôs o combate às desigualdades sociais como prioridade e direcionou críticas, sem citar nomes, ao negacionismo da ciência no enfrentamento da pandemia de COVID-19. “As vozes que ecoaram das urnas são claras; moderação, equilíbrio, respeito à ciência, humildade e trabalho eficiente”, afirmou.





“Sem falsa modéstia, creio que nosso projeto foi e será capaz de traduzir as vozes e o sentimento da população." Da tribuna da Câmara Municipal, onde também foram empossados os novos vice-prefeito, Ricardo Nunes (MDB), e vereadores, Covas abriu o pronunciamento com a leitura da tradução das primeiras frases do discurso de vitória da vice-presidente eleita dos Estados Unidos, Kamala Harris. A mensagem de Kamala conclama à luta ativa em defesa da democracia, sem tomar sua sobrevivência como garantida.





O prefeito de São Paulo retratou a capital paulista como uma cidade “rica, diversa, mas profundamente injusta”, e discorreu sobre como a crise social e econômica provocada pelo novo coronavírus só fez acentuar as desigualdades entre ricos e pobres. Covas exaltou a maioria dos cidadãos que, na sua visão, teve comportamento exemplar no combate à pandemia, sem deixar de mencionar "uma minoria que coloca seus interesses e desejos em primeiro plano".





Sem prometer que a medida será instituída, o tucano afirmou que a prefeitura vai estudar se há espaço orçamentário em 2021 para estender a concessão de uma renda básica emergencial a 1,2 milhão de pessoas em situação de vulnerabilidade. Ele não falou em números, citando apenas um "valor mínimo" para eventuais beneficiários. “Tenho clara noção da responsabilidade sobre meus ombros. Meu coração está leve e meu corpo está pronto para o que der e vier”, disse. O gestor não se furtou a comentar o câncer para o qual ainda se submete a tratamento, reafirmando que tem “a saúde e a força necessárias para continuar à frente da cidade”. Além disso, Covas atribuiu a maior crise sanitária do século a uma crise de natureza ambiental, prometendo foco na preservação do meio ambiente.





Herança





No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes (DEM), disse durante sua posse que nunca um prefeito recebeu do seu antecessor no Rio de Janeiro “uma herança tão perversa”, e afirmou que a cidade enfrenta uma "emergência fiscal" que será enfrentada a partir de hoje, com a publicação de 45 decretos de ordem fiscal no Diário Oficial do Município. Ao todo, foram mais de 70 decretos. “O legado deixado pela gestão que me antecedeu não é bom. Isso, sem abrir mão de que fatos concretos sejam apurados e o correto diagnóstico da situação que estamos encontrando seja informado de forma transparente à sociedade”, disse Paes, referindo-se a comissões de investigações criadas por decreto ontem para apurar ações suspeitas do ex-prefeito Marcelo Crivella, que cumpre no momento prisão domiciliar.





“Hoje (ontem) publicamos um conjunto importante de decretos para tornar a nossa cidade solvente novamente. Nunca na história da cidade do Rio de Janeiro um prefeito recebeu do seu antecessor uma herança tão perversa. Servidores esperando pagamento que não vem, um desafio fiscal colossal que atinge a marca de R$ 10 bilhões”, informou. Além das medidas fiscais, Eduardo Paes disse que o foco da prefeitura será o combate à corrupção, que será comandado pela recém-criada Secretaria de Governo e Integridade Pública, sob o comando do novo secretário Marcelo Calero, advogado, ex-ministro da Cultura do governo Michel Temer e deputado do Cidadania. A nova secretaria substitui a antiga Casa Civil.





Em decreto publicado ontem no Diário Oficial do Município (DOM), foram criadas comissões de investigações preliminares para apurar questões que determinaram a abertura de processos judiciais, como o “QG da propina”, no qual Crivella é acusado de ser o idealizador de um esquema para aliciar empresários a participar de estruturas de corrupção, e dos "guardiões do Crivella", como ficaram conhecidos os servidores designados por ele para evitar que jornalistas tivessem acesso às reclamações da população nas portas dos hospitais públicos. Essas comissões terão prazo de 30 dias para entregar a Paes um relatório com o resultado das ações.





Enquanto isso...





...Maguito toma posse da UTI do hospital

O novo prefeito de Goiânia, Maguito Vilela (MDB), iniciou seu mandato ontem ainda sedado em um leito de UTI do Hospital Albert Einstein, em São Paulo (SP). Ele está internado desde 27 de outubro para tratar graves complicações da COVID-19. Na sessão solene da Câmara Municipal para a posse de vereadores e dos eleitos na disputa majoritária, está presente apenas o vice-prefeito, Rogério Cruz (Republicanos). O boletim médico mais recente, divulgado no último dia de 2020, informava que Maguito segue em tratamento de hemodiálise, traqueostomizado, respirando com auxílio de ventilação, com níveis adequados de oxigenação. Agora, até que o prefeito deixe a UTI, se recupere e tenha condições de assumir o Executivo municipal, o mandato será comandado por Cruz, oficialmente empossado hoje na Câmara goianiense.