Comando mantido na Câmara

''Vamos ter a oportunidade de, realmente, cuidar da cidade. Evidente que a gestão administrativa da Casa é muito cara a todos nós, mas fomos eleitos para cuidar dos belo-horizontinos, da cidade'' - Nely Aquino (Podemos), presidente da Câmara de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





A vereadora Nely Aquino (Podemos) foi reeleita presidente da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Em votação ontem, após a cerimônia de posse dos parlamentares para a legislatura 2021-2024, a veterana venceu a estreante Duda Salabert (PDT) por 34 votos a sete. A eleição ocorreu no plenário do Parlamento da capital. Com a vitória, ela permanece chefiando o Legislativo até o fim de 2022. Nely está no segundo mandato como vereadora. No ano passado, ela foi escolhida por 6.788 cidadãos.





Parlamentares alinhados ao prefeito Alexandre Kalil (PSD) formaram o bloco que sustentou a candidatura de Nely. O grupo foi composto, também, por vereadores tidos como independentes. Campeã de votos no pleito de novembro, Duda foi lançada como candidata do campo progressista. Ela teve o suporte do bloco Mulheres de Luta, formado pelas representantes de PT e Psol. Os outros dois vereadores do PDT votaram na colega de partido. A primeira reunião plenária da legislatura está agendada para o dia 1 de fevereiro.





Nely assumiu a presidência em 2019. Com ela no comando, o Parlamento cassou Cláudio Duarte e Wellington Magalhães, acusados de desvios de verbas públicas. Após a vitória, ela vislumbrou exercer um mandato sem a necessidade de se preocupar com problemas acarretados por colegas. O foco da parlamentar é a cidade. “Construímos diálogo. Fizemos o melhor para a instituição e para os vereadores. Acredito que foi essa construção que levou à eleição com 34 votos. Vamos ter a oportunidade de, realmente, cuidar da cidade. Evidente que a gestão administrativa da Casa é muito cara a todos nós, mas fomos eleitos para cuidar dos belo-horizontinos, da cidade”, disse.





Além da cadeira presidencial, a Mesa tem outros cinco cargos. Henrique Braga (PSDB) será o vice-presidente; Reinaldo Gomes (MDB), o segundo vice. Cláudio do Mundo Novo (PSD) foi eleito secretário-geral. Professor Juliano Lopes (PTC) e Wilsinho da Tabu (PP) acabaram escolhidos, respectivamente, como primeiro e segundo secretários. O grupo representa grande mudança em relação à diretoria empossada dois anos atrás. Do grupo anterior, apenas Nely participou do pleito. Os vereadores empossados podem exercer a função até o fim de 2024, ano da próxima eleição municipal. Cada parlamentar receberá um salário de R$ 18,4 mil, mesmo valor da legislatura passada.





Constrangimento





Duda Salabert viveu situação desconfortável momentos antes da eleição para a presidência do Parlamento. O bolsonarista Wesley Autoescola (Pros) foi parabenizar a parlamentar mais votada, mas citou Professora Marli (PP). A pedetista, que é transexual, acabou ignorada por ele. A declaração de Wesley ocorreu enquanto os eleitos se revezavam ao microfone do plenário. Depois, Duda chegou a protestar sobre o tema. Em entrevista, ela criticou a atitude do colega.





“Vim aqui para discutir política, projetos de emprego, renda, moradia e saúde para Belo Horizonte. Episódios transfóbicos, como o ocorrido aqui, a gente resolve fora da Câmara, indo à delegacia e fazendo denúncia para que ele seja preso, caso se configure, de fato, como transfobia”, afirmou.





A pedetista afirmou que, se o colega repetir atitudes do tipo, precisará acionar a polícia. “Costumo dar uma segunda chance a todo mundo. Caso ele repita isso – como sou professora, de forma pedagógica e educativa – entendo que terei de ir à delegacia cumprir meu papel de cidadã, para que ele seja responsável pelas consequências”, completou. Citada por Wesley Autoescola, Professora Marli foi a terceira no ranking geral, com 14.496 votos, abaixo de Nikolas Ferreira (PRTB).





Falas

Durante seu primeiro discurso como vereadora, Duda enalteceu a representatividade que carrega consigo. Ela celebrou a presença de uma transexual no poder Legislativo belo-horizontino. “Faço parte de um grupo em que 90% estão na prostituição, pois foram expulsas do mercado de trabalho”, sustentou. “Faço parte de um grupo cuja humanidade é negada. Nem direito a banheiro, nome e identidade nos dão. O STF está há seis anos discutindo qual banheiro vou usar. Isso é humilhante”, continuou a parlamentar, que é evangélica, em outra parte da fala.





Wesley Autoescola, por sua vez, discursou comemorando o fato de a Câmara não ter aprovado, nos quatro anos que se passaram, projetos classificados por ele como “ideológicos”. "Não posso ser criminalizado em expor um pensamento que tenho como verdade. Da mesma forma que, se eu falar daquilo que é verdade para mim e entender que isso é um crime de fobia, ela estaria sendo incriminada, talvez, por 'evangéliofobia', 'cristofobia' ou 'conservadorismofobia'", respondeu. A todo momento, Wesley fazia menções à pedetista por meio de termos masculinos.





Presidente da Frente Cristã da Câmara de BH, ele se diz conservador. O vereador foi um dos autores do requerimento que pedia aplausos ao presidente Jair Bolsonaro (sem partido) por suposta “atuação exemplar e valorosa” ante a pandemia do novo coronavírus. Os primeiros discursos dos parlamentares foram marcados por agradecimentos e menções a compromissos de campanha. Rubão (PP), porém, aproveitou o momento para pedir a noiva em casamento.