Kalil exalta diversidade de BH ao tomar posse

''Esta cidade é plural, de todos. É uma cidade de LGBTs, de cristãos, de evangélicos, negros e imigrantes. E assim continuará sendo no segundo mandato'' - Alexandre Kalil, prefeito de BH (foto: Alexandre Guzanshe/EM/D.A Press)





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil, e o novo vice, Fuad Noman — ambos do PSD —, tomaram posse ontem, em evento ocorrido na Câmara Municipal. Em virtude da pandemia do novo coronavírus, ambos participaram remotamente da solenidade. Reconduzido à chefia do poder Executivo, Kalil fez breve discurso, mas enalteceu a diversidade vista pelas ruas da capital mineira. “Esta cidade é plural, de todos. É uma cidade de LGBTs, de cristãos, de evangélicos, negros e imigrantes. E assim continuará sendo no segundo mandato”, afirmou.





Kalil, 61 anos, foi reeleito com 63,36% dos votos válidos, no primeiro turno da eleição do ano passado. Ele vai dirigir a capital mineira até o fim de 2023. Além de Kalil e Fuad, os 41 vereadores eleitos também assumiram oficialmente seus postos. O juramento de posse foi lido por Duda Salabert (PDT), campeã de votos — 37.613 — recorde histórico da cidade.





Aos presentes, o prefeito enalteceu o papel dos parlamentares municipais e pregou união. “Estamos no mesmo barco. Estamos na mesma canoa. Sairemos de um jeito melhor ou pior lá na frente. Peço a compreensão de todos. Somos humanos. Erramos. Mas, graças a Deus, passamos quatro anos no Executivo sem um escândalo, brigas e nenhum tipo de racismo e ódio”, dando a entender que falava da COVID-19.





Ainda durante a solenidade, o prefeito vislumbrou os desafios do mandato, que se encerra no fim de 2024. “Temos — e teremos — divergências, mas quero deixar claro que todos os que me conhecem sabem que não sou de demagogia e de falar mentiras. Não gosto de falar mentiras. A verdade vai continuar prevalecendo na prefeitura de Belo Horizonte. O que poderá ser feito, será feito. Há um grande trabalho pela frente”, completou.





Investimentos





E o trabalho começou ontem mesmo, com a publicação no Diário Oficial do Município de um decreto criando o Comitê de Coordenação de Investimentos (CCI). O grupo de trabalho terá como líder o vice-prefeito Fuad Noman. De acordo com o Diário Oficial do Município, por meio do decreto 17.520, Fuad Noman poderá criar subcomitês para acompanhar os projetos sob supervisão do CCI. O CCI terá como atribuição, como o próprio nome diz, coordenar os investimentos feitos pela administração municipal de maneira direta ou indireta.





Em entrevista ao programa Roda Viva, da TV Cultura, no fim de novembro, Kalil afirmou que tinha como ideia a criação de uma “supersecretaria de Obras” em seu segundo mandato. A criação de novas pastas, contudo, é vetada por uma lei federal que proíbe a formulação de autarquias durante a pandemia do novo coronavírus. Por isso, a solução foi criar o comitê. “O projeto é criar uma supersecretaria que vai olhar o transporte público de Belo Horizonte, junto com as grandes obras. Captamos recursos e vamos fazer grandes obras. (A pasta) vai ser chefiada pelo vice-prefeito. Estamos começando um desenho para a vice-prefeitura comandar esse tipo de coisa”, afirmou à época.





Entre as grandes obras conduzidas pela prefeitura no momento está o conjunto de intervenções contra as enchentes em Venda Nova. O Executivo municipal e empresas privadas conduzem melhorias para ampliar a drenagem dos córregos Vilarinho e Nado. No Ribeirão Arrudas, serão mais R$ 28,9 milhões vindos de Brasília. A ideia é construir a Bacia das Indústrias, para mitigar os efeitos das enxurradas, sobretudo nas cercanias da Avenida Tereza Cristina, na Região Leste. Obras, ainda, na Cristiano Machado, por onde passa o Ribeirão do Onça. Os R$ 44,7 milhões utilizados vêm do Fundo Municipal de Saneamento e do Ministério das Cidades.





Mananciais do Barreiro, como os córregos Bonsucesso, Jatobá e Olaria, também passam por otimizações milionárias. Para Olaria e Jatobá, foram destinados R$ 18 milhões. As três etapas de melhorias no Bonsucesso somam R$ 22 milhões do PAC e R$ 10 milhões do Fundo de Saneamento.





Perfis

Kalil é empresário e ex-dirigente do Atlético. Em 2016, quando foi eleito prefeito de BH, disputou sua primeira eleição. À época, concorreu pelo extinto PHS. Permaneceu parte do mandato sem partido, mas se filiou ao PSD. Embora tenha feito carreira na construção civil, abandonou a graduação em engenharia para cuidar da Erkal, empreiteira criada pelo pai, Elias Kalil, e pelo tio. A empresa é especializada em infraestrutura industrial, urbana e rodoviária.





Na política, Kalil chegou a anunciar candidatura a deputado federal, em 2014, pelo PSB, mas acabou desistindo. Dois anos depois, concretizou os planos de ingressar na vida pública. Chegou à prefeitura pela primeira vez após derrotar João Leite, do PSDB. Na prefeitura, o descendente de turcos se notabilizou por declarações fortes, como nas diversas vezes em que chamou a saúde pública da cidade de “melhor porcaria do brasil”. No ano passado, ganhou protagonismo ao seguir as diretrizes da ciência no enfrentamento ao novo coronavírus.





Economista, Fuad Jorge Noman Filho tem 73 anos. Em maio de 2020, deixou a secretaria Municipal de Fazenda para comandar o diretório municipal do PSD, que se preparava para buscar a reeleição de Kalil. A eleição de novembro foi a primeira disputada por ele. Fuad estava na Fazenda municipal desde o início do primeiro mandato do prefeito. Ele foi, também, secretário de Estado de Transporte e Obras Públicas. Atuou, ainda, como chefe da Fazenda estadual e presidente da Companhia de Gás de Minas Gerais (Gasmig).