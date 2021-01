Trabalho para contornar desgaste com Assembleia

Deputados manifestam divergências com governo e criticam principalmente o secretário de Planejamento, Otto Levy (foto: Luiz Santana/ALMG - 5/6/19)





Embora não tenha sido duramente criticado de forma direta, o governador Romeu Zema (Novo) precisará contornar o desgaste na relação do governo com a Assembleia. O secretário Otto Levy é o principal ponto de conflito. Ele chegou a ser chamado de “mentiroso” pelo deputador Bartô, que também é do Novo. O presidente do Legislativo, Agostinho Patrus (PV), chamou o chefe da pasta de Planejamento de “fake news”. No centro da polêmica, justamente, as divergências em torno dos rumos da Codemig. Em 2019, quando a antecipação dos recebíveis foi aprovada, o secretário assegurou que seria possível vendê-los na Bolsa de Valores pouco tempo após o aval dos deputados.





Uma das apostas para melhorar o diálogo com a Assembleia é o líder de governo Raul Belém (PSC). Ele assumiu o posto em julho, em meio às discussões sobre a reforma da Previdência, e participou ativamente dos debates que aprimoraram o texto original. A liderança estava vaga desde março, quando Luiz Humberto Carneiro (PSDB) deixou o posto.





A saída ocorreu em meio às polêmicas por conta do projeto de reajuste do salário das forças de segurança. O então secretário de governo, Bilac Pinto, pediu demissão. A crise culminou nas chegadas de Igor Eto e Mateus Simões ao secretariado, ainda no terceiro mês do ano. Eles reforçaram a interlocução junto ao Legislativo. (GP E MM)