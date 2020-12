Salário mínimo sobe para R$ 1.100 amanhã

''Querem que a gente renove (o auxílio emergencial), mas a nossa capacidade de endividamento chegou ao limite. A gente pede a Deus que tudo volte à normalidade. Faz um apelo a alguns governadores que teimam em fechar tudo'' - Kair Bolsonaro, presidente da República (foto: Reprodução/Facebook)





O presidente Jair Bolsonaro anunciou, na noite de ontem, pelas redes sociais, o aumento do salário mínimo para R$ 1.100 a partir de 1º de janeiro de 2021. O chefe do Executivo assinou a medida provisória na noite de ontem. A mesma deverá ser publicada no Diário Oficial da União (DOU) de hoje. O documento ainda será enviado ao Congresso para ser confirmada e convertida em lei, mas já começa a valer no começo do ano. Como o salário mínimo hoje é de R$ 1.045, o novo valor representa um aumento de 5,26%. “O valor é aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões”, escreveu o presidente.





A previsão do governo era de um aumento para R$ 1.088, conforme proposta enviada ao Congresso Nacional e aprovado na atualização do Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) no último dia 16. O aumento era de 4,1%, mas um novo ajuste deveria ser feito considerando o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) em todo ano de 2020. O valor estava acima da estimativa prevista de R$ 1.067, que estava na peça orçamentária enviada em agosto pelo governo ao Legislativo. Conforme o texto original do projeto do LDO, a cada R$ 1 a mais no salário mínimo, as despesas líquidas são elevadas em R$ 304,9 milhões no ano.





Segundo a Secretaria de Governo, para os trabalhadores que recebem por dia ou por hora, o valor mínimo a ser pago na jornada diária será de R$ 36,67, e o valor pago por hora será de R$ 5. “O valor de R$ 1,1 mil se refere ao salário mínimo nacional, aplicável a todos os trabalhadores, do setor público e privado, e também para as aposentadorias e pensões. Contudo, os estados podem fixar pisos locais em valores maiores localmente, além de poderem fixar pisos específicos para determinadas categorias profissionais”, diz um trecho da nota divulgada.





O novo valor do mínimo, que será R$ 55 maior, ainda poderá ser corrigido em janeiro, de acordo com integrantes da equipe econômica. De acordo com o ministro da Economia interino, Marcelo Guaranys, o governo está considerando uma correção de 5,22%, mas “arredondou o valor para cima”. “A correção considera a melhor estimativa que temos para o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) previsto pelo boletim Focus de segunda-feira”, afirmou Guaranys, durante videoconferência para jornalistas. “Esses benefícios geram impacto no Orçamento, mas estamos considerando os valores dentro do teto de gastos”, acrescentou.





Conforme dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o INPC acumulou alta de 5,2% nos 12 meses encerrados em novembro. Logo, o secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, não descartou uma segunda correção desse valor se o INPC ficar acima da taxa de correção utilizada, a exemplo do que ocorreu no início deste ano, quando o reajuste inicial, de 4,1%, tinha ficado abaixo do INPC acumulado em 2019, de 4,48%.





O salário mínimo é o piso da remuneração do trabalhador formal e das aposentadorias e pensões pagas pela Previdência Social. O ministro interino lembrou que o novo valor é superior aos R$ 1.088 previstos na LDO de 2021, aprovada neste mês pelo Congresso, e que os R$ 1.067 estimados no Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA), enviado ao Legislativo em agosto. O secretário Waldery Rodrigues contou ainda que para cada real de reajuste no mínimo, as despesas do governo federal sofrem um impacto de R$ 351,1 milhões em 2021. Logo, a correção de R$ 55 deverá implicar em um impacto de R$ 19,3 bilhões nas despesas do Orçamento do ano que vem.





Embora tenha concedido reajuste com ganho real para o salário mínimo, o presidente praticamente descartou a prorrogação do auxílio emergencial. Bolsonaro afirmou que o país chegou ao limite quando se fala em endividamento. “Alguns esquecem que estamos terminando um ano atípico, onde nós nos endividamos em mais de R$ 700 bilhões para conter a pandemia, dar o auxílio emergencial para quem perdeu tudo. Os informais, em grande parte, perderam tudo; a renda foi a zero. Querem que a gente renove (o auxílio emergencial), mas a nossa capacidade de endividamento chegou ao limite. A gente pede a Deus que tudo volte à normalidade. Faz um apelo a alguns governadores que teimam em fechar tudo”, disse.





As declarações foram feitas em transmissão ao vivo pelas redes sociais do presidente, enquanto ele caminhava em direção a uma multidão na cidade de Praia Grande, litoral de São Paulo. O presidente passa o feriado de fim de ano em Guarujá (SP), que fica ao lado de Praia Grande, para onde se deslocou na manhã desta quarta-feira em uma moto aquática. Sem máscara, ele causou aglomeração cumprimentando populares, tirando fotos e pegando crianças no colo. Grande parte dos banhistas que falavam com o presidente também estava sem máscara.





A última parcela do auxílio emergencial foi depositada na terça-feira, para 3,2 milhões de brasileiros, encerrando os pagamentos que foram feitos a 67,9 milhões de pessoas no país durante a pandemia do novo coronavírus, com o objetivo de ajudar trabalhadores informais e os mais vulneráveis. O calendário dos saques segue até o dia 27 de janeiro de 2021.





Foram feitos, desde abril deste ano, 535 milhões de pagamentos, com um custo total de R$ 321,8 bilhões. No início, o governo anunciou seis parcelas de R$ 600 (e R$ 1,2 mil para mulheres chefes de família) e depois mais quatro parcelas do auxílio emergencial estendido, com a metade do valor (R$ 300). Algumas pessoas receberam menos parcelas, a depender do mês que começaram a receber o benefício.