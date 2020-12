Posse e eleição de nova presidência

No plenário, vereadores vão tomar posse amanhã com participação virtual do prefeito e do vice (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)





Os eleitores e cidadãos de Belo Horizonte que quiserem assistir à posse dos vereadores terão de se contentar em assistir pelo site do canal da Câmara. Amanhã, 1º de janeiro de 2021, vereadores, prefeito e vice-prefeito da capital mineira, todos eleitos nas eleições municipais de 2020, serão empossados.





Devido à pandemia do novo coronavírus, que já matou 1.852 pessoas na capital mineira segundo dados divulgados ontem pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), o evento será semipresencial e com presença restrita a políticos, imprensa e demais funcionários da Câmara Municipal de BH, sede da solenidade.





Todo evento será transmitido pelo site da Câmara Municipal de BH. Primeiro, acontecerá a posse dos 41 vereadores eleitos (24 caras novas e 17 reeleitos). Posteriormente, será a vez do prefeito reeleito Alexandre Kalil (PSD) e do vice-prefeito eleito, Fuad Noman (PSD). Ambos devem participar de forma remota.





“Tem posse (em janeiro) e eu não vou. Quero completar o mandato, tenho responsabilidade”, disse Kalil, em 18 de dezembro, ao alertar à população para evitar encontros nos períodos de festas de fim de ano.





Líder de governo durante o primeiro mandato de Kalil, de 2017 a 2020, o vereador Léo Burguês (PSL) foi reeleito e será empossado no evento. Não há prazo para a definição de um líder para a próxima gestão, mas a tendência é de que Burguês siga como o “braço direito” do prefeito de BH na Câmara.





Eleição





Após a posse, o assunto será exclusivo para o Legislativo. Os vereadores votarão qual parlamentar será presidente da Casa no biênio 2021-2022. Vereadora reeleita e atual presidente, Nely Aquino (Podemos) disputará o posto com Duda Salabert (PDT), eleita em 2020 com o maior número de sufrágios na história de BH, com 37.613, superando a marca de Elias Murad (PSDB), eleito em 2004 com 20.157 votos.





Além da presidência, toda Mesa Diretora da Câmara de BH será eleita. Ela é composta por seis cargos: presidente, primeiro e segundo vice-presidentes, secretário-geral e primeiro e segundo secretários. A chapa inscrita que conseguir a maioria simples dos votos será eleita.