Vacinação deve começar em março

PBH busca acordo para ter a Coronvac, que foi aplicada na fase de testes em voluntários na cidade





Em meio à apreensão causada pela propagação do coronavírus, a Prefeitura de Belo Horizonte se prepara para dar suporte à vacinação dos cidadãos. Ainda ontem, o médico Carlos Starling, outro dos conselheiros de Alexandre Kalil, projetou o início da imunização em março. Apesar da estimativa, ele evitou precisar data. “Gostaríamos de estar aqui dizendo que ‘tal dia’ vai começar a vacinação ou que já estivéssemos vacinando, como vemos em outros países. Infelizmente, não foi possível, mas, com certeza, vamos começar, ainda no primeiro trimestre, com um programa de vacinação. Protegendo os mais vulneráveis, vamos poder começar uma estabilidade maior em nossas vidas”.





A proximidade da imunização para a COVID-19 foi utilizada pelo prefeito Alexandre Kalil para motivar os cidadãos quanto ao cumprimento das medidas preventivas. “Quem quer ver entes queridos, pais, mães, avós e amigos mais velhos, que se comporte pelo menos uma vez no ano, pois a situação é grave. É muito grave. A vacina está chegando. Estamos na ‘praia’ depois de nadar tanto. Como diz um velho provérbio: não vamos morrer na praia”, clamou. Kalil salientou que a cidade dispõe de estrutura e insumos necessários para aplicar as doses. “A única coisa que precisamos aqui é da vacina. A logística, as seringas e o plano estão prontos há meses”.





No último dia 15, Kalil se reuniu com o governador paulista, João Doria (PSDB), para alinhar acordo em prol de vacinas do Instituto Butantan para profissionais de saúde. Há, também, negociação com o Instituto de Tecnologia em Imunobiológicos da Fundação Oswaldo Cruz (Bio-Manguinhos/Fiocruz). O objetivo das tratativas é garantir alternativas à capital.





A prefeitura também fez parceria com a Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para armazenar a vacina da Pfizer, que vem sendo aplicada no Reino Unido. Caso ela chegue ao município, poderá ser armazenada em super-freezers da instituição. Isso porque o imunizante precisa ficar a uma temperatura de -70 °C. Vale lembrar, contudo, que a Pfizer anunciou, nesta semana, que não venderá doses emergenciais ao Brasil. (GR E GP)