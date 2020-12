Kalil dá ultimato para população e comércio

''Queremos ter a esperança de que, com essa diminuição (de veículos e pessoas) e um pouco de responsabilidade, não tenhamos que sacrificar empregos e empresários'' - Alexandre Kalil, prefeito de BH (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)





O prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD), deu um ultimato à população da cidade sobre o avanço do novo coronavírus. Ontem, em entrevista coletiva, o chefe do Executivo afirmou que se não houver melhora nos indicadores que retratam a doença na capital mineira até a próxima semana, os estabelecimentos tidos como não essenciais serão fechados. A medida foi referendada pelo Comitê Municipal de Enfrentamento à COVID-19. Nos primeiros dias de janeiro, os números da pandemia — ocupação de leitos de UTI e enfermaria, além do índice de transmissibilidade – serão novamente avaliados pelos especialistas. Ontem, BH atingiu a marca de 62.890 infectados pela virose, com 1.858 óbitos. Em todo o país, 7.619.200 cidadãos foram acometidos pela doença. As mortes chegam a 193.875, segundo dados do portal do Conselho Nacional de Secretarias de Saúde (Conass).





Kalil demonstrou preocupação com os efeitos causados por festas e viagens de fim de ano. “Não teremos o menor receio de fechar a cidade. Temos que lembrar, do interior de Minas, da explosão de casos, que as praias vão explodir os casos, e que Rio de Janeiro e São Paulo já estão no vermelho", disse. Ele criticou duramente os entusiastas de grandes aglomerações, classificando-os como “irresponsáveis”.



O infectologista Unaí Tupinambás lembrou que "não existe passaporte para festa" ao defender o isolamento (foto: Túlio Santos/EM/D.A Press)



A esperança, contudo, é que a diminuição da circulação de pessoas por conta das férias de janeiro deem fôlego. “Belo Horizonte é exportadora de turistas, não importadora. Cai o movimento na cidade. Estamos levando essa queda, na circulação de veículos e de pessoas no transporte público, em consideração. Queremos ter a esperança de que, com essa diminuição e um pouco de responsabilidade, não tenhamos que sacrificar empregos e empresários”, vislumbrou.





Os integrantes do Comitê de Enfrentamento à COVID-19 também falaram sobre o temor proporcionado por confraternizações. Componente do grupo, o infectologista Unaí Tupinambás lembrou que os diversos tipos de testes para a doença não asseguram por completo a inexistência do vírus no organismo. “Não existe passaporte para festa. Não tem exame que vai detectar que você pode ficar ali e não vai passar o vírus para ninguém”, alertou.





De acordo com o secretário municipal de Saúde, Jackson Machado Pinto, não foram concedidos alvarás para a promoção de convescotes. Ele se referiu ao afastamento social em tempos de pandemia como “ato de amor”. “Se as pessoas continuarem se aglomerando e fazendo festas, mesmo que com poucas pessoas, a chance de contágio é grande, aumenta. Um exame negativo não é sinal de que a pessoa não está doente”.





Risco de colapso

O apelo feito por Kalil é reforçado pelos números:79% dos leitos de UTI estão ocupados – nível vermelho de alerta. No estágio amarelo, estão as vagas de enfermaria, com 65,3% de ocupação. Em verde, o índice de transmissibilidade por infectado (Rt): 0,96. Um dos temores é a possível ausência de leitos. Segundo Jackson, a prefeitura consegue comprar leitos junto à iniciativa privada, mas a situação da rede suplementar é ainda mais complicada. “Estamos vendo que os leitos da rede privada estão mais ocupados que os da rede pública”.





“Caso aconteça uma contaminação maciça, que vá demandar um número muito grande de leitos tanto de enfermaria quanto de CTI, corremos o risco de ter gente morrendo na rua”, afirmou o secretário, pedindo a participação cidadã. Outro gargalo enfrentado por Belo Horizonte é a ausência de profissionais capacitados para manejar as internações. Embora haja alguma oferta de vagas, pode ser que as férias prejudiquem a busca por mão de obra.





Empresários aguardavam com apreensão o pronunciamento de Kalil, pois havia a expectativa pelo endurecimento das regras. A Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL-BH) crê que o Executivo evidenciou que as festas clandestinas são as principais causadoras do crescimento dos números da COVID-19. Para a Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), a alta nas internações por COVID-19 foi impulsionada por outros setores que não investiram na criação e manutenção de protocolos de segurança, prejudicando o mercado, a recuperação econômica e impactando a saúde de forma negativa. O protocolo de segurança adotado pelos centros comerciais é a aposta.