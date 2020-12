Veterana na Câmara de BH defende mais projetos dedicados às mulheres

A vereadora Marilda Portela (Cidadania) foi reeleita para a Câmara Municipal de Belo Horizonte com a bandeira de defesa da família. Professora e comunicadora, ela ocupou o segundo lugar no ranking que mede a popularidade digital dos integrantes da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Obteve 4.425 votos, mas não figurou entre os campeões da preferência do eleitor na Casa.





Qual será a principal bandeira do próximo mandato que a senhora vai exercer?

Em primeiro lugar, a defesa das famílias, dos princípios cristãos e da vida. Também trabalharei pela recuperação da economia e para fomentar a geração de emprego e renda. No último mandato, obtive a experiência de presidir a “Comissão de Orçamento e Finanças Públicas” por dois anos consecutivos. Nesse tempo difícil, provocado pela pandemia, muitas famílias perderam sua fonte de renda. A Prefeitura, juntamente à Câmara, deve trabalhar para criar condições mais favoráveis aos empreendedores, empresários e todos aqueles que fazem parte da cadeia produtiva e fomentam a economia.





Como será o posicionamento da senhora em relação ao governo do prefeito Alexandre Kalil?

Assim como no último mandato, pretendo analisar e votar todos os projetos apresentados por vereadores ou pelo Executivo sempre pensando no melhor para os cidadãos de Belo Horizonte. Além de legislar nesse sentido, seguirei fiscalizando as ações da prefeitura e reivindicando de acordo com as demandas recebidas em meu gabinete pela comunidade. Devemos trabalhar todos (executivo e legislativo) pensando sempre no melhor para a cidade.





Como a senhora avalia o crescimento da participação das mulheres na Câmara, de 4 para 11 cadeiras?

É um crescimento importante para a nossa cidade, mas ainda há muito espaço, uma vez que as mulheres são a maioria na população e têm, a cada dia, chefiado mais lares e ocupado cargos de liderança em outras áreas. É simples analisar que a elaboração de políticas públicas para as mulheres deveria ser debatida com mais vereadoras, e avançamos nisso na última legislatura, com a criação da “Comissão de Mulheres” e a realização do primeiro Seminário Internacional ‘A mulher no século 21’. Agora avançaremos ainda mais, com a eleição de novas representantes, também ligadas a diversos segmentos como educação e saúde, por exemplo. Para concluir, deixo a frase de Michele Bachelet, ex-presidente do Chile: “Quando uma mulher entra na política muda a mulher, quando muitas mulheres entram na política, muda a política”.





A senhora se apresenta como defensora da família. Como essa bandeira será traduzida em projetos?

A defesa da família não está ligada exclusivamente a debates ideológicos, como muitos acreditam ou defendem na internet. No último mandato, consegui aprovar leis de minha autoria, que foram pensadas e elaboradas a partir de projetos que tinham como foco o bem-estar da família, que é a célula mater da sociedade. A LEI 11.093/17 já aprovada promove tratamento, apoio e assistência especial às mulheres em depressão pós- parto. A Lei 11.248/20 fomenta o emprego para jovens, pessoas com deficiência ou reabilitados. Há ainda dezenas de projetos focados na família, que estão em tramitação nas comissões à espera de apreciação.





Como a senhora avalia o mandato que se encerra? Em sua avaliação, quais foram os principais projetos apresentados?

Durante todo o meu mandato, estive presente nas ruas e nas redes sociais, para ouvir, apoiar e atender os pedidos da comunidade. Fui inclusive eleita pela QUAEST Consultoria a vereadora com maior interação nas redes sociais de toda a Câmara. Na produção legislativa, fui uma das parlamentares com o maior número de projetos de lei apresentados, aprovados e sancionados. Alguns deles viraram leis e muitos outros estão em fase de tramitação, já aprovados em 1º turno e nas comissões. Destaco os programas Municipal de Alimentação Escolar e Merenda de qualidade nas escolas municipais. A alimentação deve ser balanceada, equilibrada e garantir nutrientes fundamentais às crianças e adolescentes. Outro projeto que virou lei propõe o tratamento, apoio e assistência especial às mulheres em depressão pós-parto. Objetiva dar todo tipo de suporte na rede SUS (Sistema Único de Saúde) para que a mulher, nesse contexto, seja assistida da melhor forma em momento tão crucial de sua vida. Um terceiro que virou lei é o Programa Menor Aprendiz, reabilitado ou pessoa com deficiência. Possibilita o primeiro emprego para jovens, deficientes físicos ou reabilitados, numa parceria público-privada, que garanta a inserção desse público no mercado de trabalho. Destaco ainda nossa luta pela gratuidade do transporte público para pacientes em tratamento contra o câncer e seus acompanhantes. Trata-se do Projeto de Lei 55/17, que foi aprovado em dois turnos, e encaminhado à prefeitura, mas que precisa ser votado novamente, uma vez que foi vetado, com a promessa de que o executivo trabalhará para fornecer esse transporte.

Ela é casada com o deputado federal Lincoln Portela (Republicanos) e mãe do deputado estadual Léo Portela, do PL, e da advogada Alessandra.